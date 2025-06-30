روضة السركال تشارك في كأس العالم لشطرنج السيدات

تشارك الأستاذة الدولية الكبيرة روضة السركال لاعبة منتخبنا الوطني للشطرنج ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في كأس العالم للسيدات المقرر إقامتها في مدينة باتومي الجورجية، خلال الفترة من 5 إلى 29 يوليو المقبل، والتي تشارك فيها 107 لاعبات من بينهن 21 من حملة الألقاب الدولية وبطلات العالم.

وتأتي مشاركة روضة بترشيح من الاتحاد الإماراتي للشطرنج، الذي يسمح تصنيفه الدولي بترشيح لاعبة في البطولة، وهي المشاركة الثانية من الإمارات في البطولة، حيث شاركت في النسخة الماضية وافية درويش المعمري لاعبة منتخبنا الوطني ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وتغادر روضة إلى جورجيا السبت المقبل ويرافقها المدرب آدم طوخاييف والإدارية علياء غريب وتدشن روضة وتصنيفها 2175 نقطة، مواجهاتها أمام اللاعبة الأمريكية لارينا كروس وتصنيفها 2376 نقطة.

كانت روضة السركال قد حققت لقب أستاذة دولية كبيرة بالفوز في بطولة العرب للسيدات التي أقيمت في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج لتكون أول لاعبة إماراتية تحصل على اللقب الدولي.

وأكدت خلود الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج، رئيس اللجنتين النسائية والإعلامية بالاتحاد أن مشاركة روضة تأتي ضمن استراتيجية وخطة الاتحاد في مشاركة لاعبي ولاعبات الإمارات في البطولات العالمية بهدف زيادة الاحتكاك واكتساب الخبرة ورفع التصنيف، وأيضاً تحقيق الإنجازات، ونطمح أن تحقق روضة إنجازاً جديداً لشطرنج الإمارات مثلما فعلتها من قبل على مستوى بطولة العالم للناشئين وبطولة العالم للمدارس، وأيضاً الفوز بكأس آسيا للهواة، وذهبية دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب وإنجازات كثيرة في مسيرة اللاعبة الموهوبة.

ووجهت خلود الشكر إلى وزارة الرياضة على دعمها المستمر للاعبين ودخول الشطرنج ضمن الرياضات ذات الأولوية من خلال تسجيل 5 لاعبين في مشروع منصة الموهوبين، وهو ما يرفع من مستوى اللعبة وتحقيق إنجازات في المستقبل، كما وجهت الشكر إلى نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على كل ما يقدمه من جهد واهتمام باللاعبين واللاعبات وقالت: «الأندية هي الشريك الاستراتيجي للاتحاد ودائماً التعاون بيننا يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية، خاصة في تجهيز اللاعبين واللاعبات للبطولات، ولعل هذا التعاون هو كلمة السر في إنجازات اللعبة على كافة المستويات».