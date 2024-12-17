فضيتان للإمارات في "آسيوية الشطرنج" بالعين

توج اللاعب أحمد الرميثي، واللاعبة أحلام راشد، بفضيتي منافسات الشطرنج السريع في بطولة آسيا الفردية للهواة لفئتي الرجال والسيدات.

وجاءت المنافسات ضمن البطولة الآسيوية التي يستضيفها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 33 دولة.

وحصد الروسي إيجور لوفاكوف ذهبية فئة الرجال، وحقق البرونزية مجاهد بن يزيد من جزر المالديف، بينما تصدرت الأوزبكية شاهنوزا صابروفا منافسات السيدات، وفازت الطاجيكية نادية أنطونوفا بالبرونزية بعد اللجوء إلى نظام كسر التعادل.

وأكد هشام علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، أن الفوز بميداليتين فضيتين يعكس المستوى المتطور للاعبي ولاعبات الإمارات، وأن التنافسية العالية في بطولة آسيوية في ظل مشاركة أبرز اللاعبين، تعزز زيادة معدلات التصنيف الدولي لهم.