منتخب الإمارات يفوز على نظيره العُماني حامل اللقب في خليجي الكريكيت بدبي

حقق منتخب الإمارات للكريكيت فوزا ً مستحقا على نظيره العماني- حامل اللقب - بفارق 24 جولة في ثاني مواجهاته في بطولة الخليج الثانية المقامة حالياً في دبي، وهو الفوز الثاني له على التوالي بعد فوزه على شقيقه البحريني في يوم افتتاح البطولة التي تستضيفها دبي حتى يوم 21 الجاري، معززا فرص فوزه بلقب النسخة الثانية التي انطلقت العام الماضي في العاصمة القطرية الدوحة تحت اشراف كل من المجلس الدولي للعبة ، والمجلس الخليجي بهدف نشر اللعبة على المستوى الخليجي.

وكانت خسارة عُمان امام الإمارات هي الثانية له على التوالي بعد خسارته من قطر في مستهل مشواره في البطولة، وشهدت المنافسات أيضا فوز الكويت على السعودية في اليوم الأول، والبحرين على الكويت في اليوم الثاني، والسعودية على قطر في اليوم الثالث.

ومن المقرر ان يلتقي اليوم قطر مع الكويت، وعمان مع البحرين في الوقت الذي يخلد فيه المنتخب الإماراتي للراحة قبل لقاء قطر الأربعاء والسعودية الخميس.