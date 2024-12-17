دبي تحتضن أكبر معهد للياقة البدنية في العالم

شهدت منطقة الخوانيج في دبي افتتاح أحدث الفروع الخاصة باللياقة البدنية لشركة أوكسجين القابضة، الذي يعد الأكبر في العالم من ناحية المساحات والأجهزة والخدمات التي يقدمها.

حضر الافتتاح معالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ومعالي الفريق طلال حميد بالهول رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وخلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وبدر بودي رئيس مجلس إدارة أوكسجين القابضة، وعادل آل علي مدير عام أوكسجين الإمارات. كما حضر افتتاح المعهد أيضاً ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وماهر جلفار نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، وعدد من العاملين في مجال اللياقة البدنية.

وتجوّل معالي عبد الله البسطي ومعالي الفريق طلال بالهول وخلفان بلهول وسعيد حارب في أرجاء المعهد، حيث قدّم عادل آل علي شرحاً مفصلاً عن فروع المعهد والأجهزة التي يضمها والخدمات التي يقدمها، وكذلك الأقسام العديدة التي تضم صالات تدريب باستخدام أحدث الأجهزة ومسابح خارجية وجاكوزي، وكذلك مسابح داخلية علاجية وصالات «كروس فت» داخلية وخارجية ومطعماً صحياً ومحلاً لبيع المنتجات الصحية والملابس الرياضة.

شكر

وقال عادل آل علي: «أتقدم بأسمى آيات الشكر إلى حكومة دبي على التشريعات والتسهيلات التي تدعم الاستثمار في المجال الرياضي عموماً وقطاع اللياقة البدنية خصوصاً، كما أشكر الدوائر الحكومية التي حرصت على توفير كل السبل من أجل تأسيس هذا المعهد الرائد والأكبر من نوعه في العالم والذي يقع في منطقة حيوية ومهمة، وأخص أيضاً بالشكر مجلس دبي الرياضي الذي يحرص دائماً على دعم عملنا ونشر ممارسة الرياضة عموماً، ومن بينها رياضات بناء الأجسام واللياقة البدنية، حيث يدعم المجلس سنوياً تنظيم بطولاتنا ومعارضنا التخصصية، كما دعم تأسيس هذا المعهد يعد من أفضل الأندية الصحية في العالم وسيكون مكاناً مثالياً لإقامة المعسكرات التدريبية للرياضيين المحترفين والإعداد للبطولات العالمية، كما سيكون فرصة لممارسة هواة هذه الرياضات والراغبين في التخصص فيها، وكذلك الراغبين في بناء جسم سليم وحياة صحية، حيث نمتلك أحدث الأجهزة والكوادر التدريبية المتخصصة، كما نمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال تمتد لعشرين عاماً، حيث تم افتتاح أول فرع لمعهد أوكسجين في الكويت سنة 2004».

مميزات وخصائص

ويعد معهد أوكسجين في الخوانيج بدبي هو الأحدث والأكبر بين فروع الشركة الرائدة والتي تمتلك 9 فروع في دولة الكويت، وفرعاً في العاصمة السعودية الرياض، وفرعاً في العاصمة أبوظبي، وسيبدأ المعهد باستقبال الراغبين في التدريب بداية من يوم غدٍ.

وتبلغ مساحة المعهد 100 ألف قدم مربع، ويضم أكثر من 1000 جهاز من أجهزة تقوية القلب وبناء العضلات واللياقة البدنية والتحمل وبناء الأجسام وغيرها من التخصصات الدقيقة التي يوفرها المعهد لزواره والمتدربين فيه، كما أنه سيكون مفتوحاً طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة يومياً دون توقف.وقد تم تهيئة كادر متخصص يضم 100 موظف في جميع المجالات بداية من مكتب الاستقبال والمدربين والأخصائيين في مجال اللياقة البدنية وبناء الأجسام والتغذية الصحية وصولاً إلى عمّال النظافة الذين يعملون على مدار الساعة.