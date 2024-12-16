انطلاق منافسات «الشطرنج السريع» في بطولة آسيا بالعين

افتتح الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أول من أمس منافسات «الشطرنج السريع»، ضمن بطولة آسيا الفردية للرجال والسيدات لفئة الهواة.

وتقام البطولة في فندق دانات العين، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ويستضيفها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بمشاركة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 33 دولة في الفترة من 14 إلى 23 ديسمبر الحالي، وحضر منافسات اليوم الافتتاحي هشام علي الطاهر الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للنادي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة الاجتماع الفني، أمس، بحضور رؤساء الوفود المشاركة، وقدم مهدي عبد الرحيم رئيس لجنة حكام البطولة شرحاً تفصيلياً عن المنافسة وضوابط وقواعد اللعبة.

وانطلقت أمس منافسات بطولة «الشطرنج الكلاسيكي»، وتستمر حتى 22 ديسمبر الحالي، بينما تقام منافسات الشطرنج الخاطف يوم الخميس المقبل.