سعيد الهاجري يترأس وفد الإمارات في الاجتماع الرابع للجنة رابطة "الآسيان"





عقد الاجتماع الرابع للجنة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في أبوظبي، برئاسة معالي سعيد الهاجري وزير دولة، وسعادة كمال آر فاسواني سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، بصفة سنغافورة رئيسة اللجنة للفترة من يناير إلى يونيو 2026.

وشارك في الاجتماع سعادة محمد القمزي سفير دولة الإمارات لدى رابطة الآسيان، وأصحاب السعادة سفراء الدول الأعضاء في رابطة الآسيان لدى الدولة، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الشراكة المتنامية بين دولة الإمارات ورابطة الآسيان، بعد انضمام الدولة كشريك حوار قطاعي للرابطة في عام 2022، وتنفيذ خطة العمل المشتركة بين الجانبين للأعوام 2024–2028.

ورحب معالي سعيد الهاجري في مستهل الاجتماع بأصحاب السعادة السفراء، معرباً عن تقدير دولة الإمارات لجهود جمهورية سنغافورة خلال رئاستها للجنة، كما رحب بتولي جمهورية فيتنام الاشتراكية رئاسة اللجنة اعتباراً من شهر يوليو 2026.

وأكد معاليه التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز التعاون مع رابطة الآسيان في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن لجنة الآسيان في أبوظبي تمثل منصة مهمة للحوار والتنسيق واستكشاف فرص التعاون العملي بين الجانبين.

وشهد الاجتماع مناقشات بناءة حول سبل تنفيذ خطة العمل المشتركة، وتعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور بصورة منتظمة، واستكشاف فرص جديدة للارتقاء بالشراكة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار المشترك.

كما ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية، وأكدا على أهمية احتواء التوترات في المنطقة، وضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار.