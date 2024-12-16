منتخب الإمارات يتوج بطلاً لكأس الخليج للبادل

أحرز منتخب الإمارات للبادل لقب النسخة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي للبادل، التي أقيمت في الكويت خلال الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر الجاري، بمشاركة 6 منتخبات هي الإمارات، والكويت، وقطر، والسعودية، والبحرين، وعُمان.

وتمكن منتخب الإمارات من حسم المباراة النهائية، التي جرت أمس الأحد، بالفوز على نظيره الكويتي بنتيجة 2-0، ليحقق اللقب، بينما حل المنتخب الكويتي في المركز الثاني، وجاء المنتخب القطري في المركز الثالث.

ويعد هذا اللقب إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل المنتخب الإماراتي بعد تحقيقه المركز الخامس في بطولة العالم للبادل، التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة نوفمبر الماضي

.وأكد سعيد المري، الأمين العام للاتحاد مدير البعثة، أن هذا الإنجاز يعكس جهود اتحاد الإمارات للبادل برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الذي يسعى لتعزيز مكانة الإمارات على المستويات العالمية والقارية والإقليمية.