بكين تشهد أول بطولة كرة قدم للروبوتات ذاتية التشغيل

شهدت العاصمة الصينية «بكين» انطلاق أول بطولة لكرة القدم للروبوتات ذاتية التشغيل بالكامل، تنافست فيها فرق روبوتية من عدة جامعات معتمدة كلياً على أنظمة الذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري، وذلك في خطوة تعكس التقدم المتسارع الذي تحققه الصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الروبوتية.

وتأتي البطولة، التي استضافها مركز بكين للفعاليات الإلكترونية الذكية، كفعالية تجريبية استعداداً لـ«ألعاب الروبوتات البشرية العالمية 2025»، وقبل انعقاد «مؤتمر الروبوتات العالمي 2025» في أغسطس المقبل، ما يؤكد مكانة بكين مركزاً رائداً للابتكار في التقنيات الروبوتية، خاصة بعد نجاحها في تنظيم أول نصف ماراثون للروبوتات البشرية في العالم في أبريل الماضي.