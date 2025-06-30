أكاديمية IFBB بدبي تختتم دورة المستوى الأول لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام

اختتمت بنجاح كبير، أول من أمس، دورة المستوى الأول لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام، التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالخليج العربي ومقرها دبي، على مدار يومين، بفندق الخوري بدبي، والتي حاضر فيها المحاضر والحكم الدولي الدكتور وليد عبدالكريم، المدير العام للأكاديمية، والمحاضر الدولي سلطان العتبي.

وتناولت المحاور الهامة مثل: مدخل علم التدريب الرياضي، اللياقة البدنية وعناصرها، الجهاز العضلي، الألياف العضلية، أنظمة إنتاج الطاقة في جسم الإنسان، مبادئ وأساليب التدريب بالأثقال، كما أقيم على هامش الدورة تسليم المدربة الدولية شريفة ولي درجة الماجستير لتصبح الخريجة الـ 35 من خريجي الأكاديمية.

بدوره، أكد الدكتور وليد عبدالكريم، المحاضر الدولي ومدير عام الأكاديمية، أن الدورات هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم، وتعليم كيفية تطبيقها في حياة الرياضي بصورة تضمن تحقيق هذا الأمر، ويحرز تقدماً في المجال الرياضي.

وختم تصريحاته موضحاً، أن الدورة المقبلة والتي ستنظمها الأكاديمية ستقام تحت مسمى دورة الدراجات الثابتة، وستتضمن العديد من المحاور أهمها دور الدراجات الثابتة في تعزيز التحمل القلبي، وكيفية تحليل وضعية الجسم خلال التمرين.