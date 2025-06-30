صيف الشارقة الرياضي يطلق فعاليات «عطلتنا غير» اليوم

تنطلق اليوم النسخة الحادية عشرة من صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، التي تعد من أبرز الفعاليات السنوية التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، وتشارك فيها أندية الإمارة الرياضية والتخصصية، وتستمر إلى الحادي والثلاثين من يوليو المقبل، وأعدت اللجنة المنظمة ترتيباتها لتنظيم نسخة مميزة بالتنسيق مع ممثلي الأندية. تشارك في الفعالية الفئة العمرية للبنين والبنات من «7 إلى 12 سنة» ومن «13 إلى 17 سنة»، وتتضمن باقة من الفعاليات المميزة الترفيهية والتثقيفية والقرآن الكريم والألعاب الرياضية الإلكترونية والأنشطة الرياضية المختلفة، والمسابقات الثقافية التي ستقام في الأندية إلى جانب الورش التوعوية والتعليمية، كما ستسجل لجنة التقييم زيارات للأندية للوقوف على مدى تنفيذ كل نادٍ للبرنامج الذي يتقدم به، ومن ثم الكشف عن ثلاثة أندية رياضية وثلاثة أندية تخصصية فائزة، عقب اكتمال عملية التقييم.

وأشار بخيت سعيد القرص، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية رئيس لجنة صيف الشارقة الرياضي، إلى أن اللجنة تتطلع إلى تقديم نسخة مميزة على غرار النسخ السابقة، معتبراً أن صيف الشارقة الرياضي ليس فعالية صيفية فحسب بل يعتبر محطة رائعة يجني فيها المنتسبين فوائد كبيرة، وتسهم الفعالية أيضاً في اكتشاف المواهب في مختلف المجالات، وأكد أن البرنامج سيشكل فرصة للمنتسبين للاستمتاع بالعطلة الصيفية واستثمارها على أكمل وجه.

وأضاف القرص، أن البرنامج يتضمن خمسة أسابيع؛ الأول بعنوان «أنا مبدع» والثاني «هنا الشارقة» والثالث «أنا المجتمع» والرابع «أنا رياضي» والخامس «أنا المستقبل»، وأشار إلى أنه ستكون هنالك معايير دقيقة بواسطة لجنة التقييم لاختيار الأندية الرياضية والتخصصية الفائزة بحسب استيفاء المعايير التي وضعتها اللجنة.

يذكر أن لجنة صيف الشارقة الرياضي التي كونها المجلس تضم كلاً من: بخيت القرص رئيساً، وأحمد علي السلمان مدير البرنامج ورئيس لجنة الإشراف والمتابعة، وأعضاء اللجنة الشيخ خالد بن فيصل القاسمي وطارق محمد الهرمودي وحسان التومي_«اكتشاف الموهوبين»، وخالد عبدالله الجنيبي رئيس لجنة التقييم، وأعضاء اللجنة: خليفة إسماعيل الزرعوني، فواغي فريد الفردان، هاني محمد القاسم، صفية صالح الزرعوني رئيس لجنة الإعلام والتسويق، وأعضاء اللجنة: محمد خليفة الكعبي، بشاير صالح آل علي، محمد صلاح منير عضو لجنة الإشراف والمتابعة ومقرر اللجنة.

وتشارك في هذه النسخة أندية الشارقة، البطائح، الحمرية، الذيد، مليحة، المدام، خورفكان، دبا الحصن، كلباء، الشارقة للصقارين، الشارقة لشطرنج الرجال، الشارقة للفروسية والسباق، الثقة للمعاقين، خورفكان للمعاقين، السيارات القديمة، الشارقة الدولي للرياضات البحرية، نادي سيدات وادي الحلو، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.