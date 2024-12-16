الفارسي يهدي «المغاوير» كأس رئيس الدولة للقدرة في بوذيب

تُوج الفارس محمد سيف الفارسي على صهوة «بار اوبان» لإسطبلات المغاوير بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 120 كلم، ليهدي الإسطبل الكأس الغالية في السباق الذي أقيم أمس في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، ضمن ختام فعاليات سباقات الكأس الغالية التي انطلقت الخميس الماضي.

ونظم اتحاد الإمارات للفروسية، السباقات التي أقيمت على مدار أربعة أيام، واشتملت على 4 سباقات هي سباق الإسطبلات الخاصة الذي أقيم يوم الخميس، وسباق السيدات «الجمعة» وسباق العمالقة «السبت» وأقيمت كلها لمسافة 100 كلم ما عدا سباق الكأس الرئيس الذي أقيم لمسافة 120 كلم.

وتمكن البطل على صهوة «بار اوبان» من قطع المسافة الكلية للسباق بزمن قدره 4:43:53 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 25.36 كلم ساعة، وحل في المركز الثاني منصور سعيد الفارسي على صهوة «الوها جوبيلانت» لإسطبلات «أم آر أم» بزمن قدره 4:44:18 ساعة.

وجاء السباق قوياً وسريعاً ونجح الفارس محمد سيف الفارسي في تحقيق أول انتصاراته بعد أداء قوي، فقد حل في المركز الرابع في المرحلة الأولى، ثم صعد للصدارة في المرحلة الثانية التي حافظ عليها حتى المرحلة الأخيرة. واستفاد بطل السباق من قوة الدفع لدى الجواد «بار اوبان» الذي حقق أيضاً فوزه الأول بالدولة على الرغم من المطاردة القوية من الوصيف وصاحب المركز الثالث.

شهد السباق وتوّج الفائزين، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وأحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد، وعبدالله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة.