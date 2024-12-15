مشاركة واسعة في مزاينة مدينة زايد للإبل

شهدت منافسات أشواط سن الحقايق في مزاينة مدينة زايد المحطة الثالثة لمهرجان الظفرة بدورته الثامنة عشرة التي جرت اليوم مُشاركة 507 مطايا من الإبل الأصيلة، لفئات المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، وذلك ضمن 15 شوطا مخصصا لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، فيما تستمر المسابقات في منصة مزاينة الإبل في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بأبوظبي حتى 19 ديسمبر الجاري.

وتوج ضيف الشرف محمد بن فاضل الهاملي، وعبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في المنافسات، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة.

ودخلت إلى "شبوك" المبيت، صباح اليوم الإبل المشاركة في أشواط اللقايا الشرايا والتلاد والشركاء من المحليات والمجاهيم، واللقايا المهجنات الأصايل والوضح، استعدادا لعرضها على اللجان المختصة وسيتم إعلان نتائجها مساء غد.