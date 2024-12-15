فريق «إيه إم» بطلاً لكأس ونستون تشرشل للبولو

توج فريق «إيه إم»، بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، ببطولة كأس ونستون تشرشل للبولو، بعد فوزه على فريق «الحبتور» بنتيجة 12-8، في المباراة النهائية التي أقيمت أول من أمس، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور بدبي، بهانديكاب من 8 إلى 10 جول.

كما فاز فريق «الباشا» على فريق «الذئاب مهرة»، بنتيجة 6- 3.5 في مباراة كأس الترضية على المركز الثالث، التي أقيمت قبل المباراة النهائية.

وأعربت الشيخة عليا آل مكتوم، عن سعادتها بفوز فريقها، حيث تعد البطولة الثانية التي يفوز بها الفريق هذا الموسم، بعد فوزه ببطولة عيد الاتحاد الشهر الماضي، موضحة أن الفوز يعود إلى الفريق البطل، الذي لعب بجماعية وديناميكية رائعة، خاصة أمام فريق قوي بحجم فريق الحبتور، صاحب الإنجازات والوجود دوماً في النهائيات.

عقب الختام، قام جوشن كنيشت الرئيس التنفيذي لإيفزا، بتتويج الفريق البطل فريق «إيه إم»، والوصيف فريق الحبتور، وفريق الباشا بطل مباراة الترضية، وفريق «الذئاب مهرة» رابع البطولة، كما تم تتويج الشيخة علياء آل مكتوم بجائزة «أفضل لاعب» في المباراة، وتم تتويج الخيل الأرجنتيني كوندبسيون «سانتوس اريارتي».