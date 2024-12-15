الإمارات تستهل مشوارها في بطولة الخليج للكريكيت بفوز مهم على البحرين

استهل منتخب الإمارات للكريكيت مشواره في بطولة الخليج الثانية التي تستضيفها دبي حتى يوم 21 الجاري بفوز مهم على نظيره البحريني بثمانية (ويكيت) معززا فرص منافسته على لقب النسخة الثانية في البطولة التي انطلقت العام الماضي في قطر، وفاز بلقبها المنتخب العماني.

وكان يوم الافتتاح شهد أبضا فوز الكويت على السعودية أيضاً بنتيجة (6 ويكيت)، وكانت البطولة انطلقت بملاعب أكاديمية المجلس الدولي للكريكيت بدبي بمشاركة 6 منتخبات خليجية هي الإمارات، السعودية، عمان، البحرين، الكويت وقطر، تحت إشراف مجلس الإمارات للكريكيت، والمجلس الدولي للعبة،

ومن المقرر أن تقام اليوم مباراتان الأولى تجمع منتخب الإمارات مع نظيره العماني حامل اللقب، والثانية تجمع السعودية وقطر.

وتتضمن منافسات النسخة الحالية 16 مباراة تقام على مدار تسعة أيام بما في ذلك مباراة النهائي، وكانت النسخة الأولى نظمت العام الماضي في قطر وفاز بلقبها المنتخب العٌماني.

من جانبه أكد زايد عباس عضو مجلس الإمارات للكريكيت، والمتحدث الرسمي باسم المجلس، سعادته بالبداية الموفقة للمنتخب الإماراتي وبالتنظيم المميز للحدث، مشراً أن خبرة الإمارات في تنظيم العديد من البطولات الدولية والقارية والعالمية على مدار العشر سنوات الماضية ساهمت في النجاح التنظيمي، واعتبر الفوز الافتتاحي للمنتخب الإماراتي على البحرين راجع لخبرة وتميز ابطال الإمارات، متمنياً أن يواصل المنتخب مشواره في البطولة بنجاح لتحقيق الفوز بلقب النسخة الثانية .