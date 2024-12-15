600 لاعب من 33 دولة ببطولة آسيا للشطرنج في العين

تنطلق، اليوم بفندق «دانات العين»، مسابقة الشطرنج السريع في بطولة آسيا الفردية للشطرنج للرجال والسيدات لفئة الهواة، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي. يشارك في البطولة، التي تستمر حتى 23 ديسمبر الجاري، 600 لاعب ولاعبة من 33 دولة يتنافسون في 4 مسابقات للشطرنج الكلاسيكي والسريع والخاطف للفئات التصنيفية الدولية، برعاية الاتحاد الآسيوي.

وتوافد المشاركون إلى مدينة العين استعداداً لانطلاقة البطولة، حيث يعقد عند الساعة 11 من صباح اليوم الاجتماع الفني لإجراء القرعة وإعلان تعليمات البطولة على رؤساء الوفود واللاعبين. وتقام بطولة الشطرنج الكلاسيكي خلال الفترة من 16 إلى 22 ديسمبر الجاري وتختتم بحفل توزيع الجوائز، بينما تبدأ بطولة الشطرنج السريع اليوم وتختتم اليوم أيضاً، وبطولة الشطرنج الخاطف يوم 19 ديسمبر الجاري وتختتم في اليوم نفسه أيضاً.

يترأس الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، اللجنة العليا المنظمة، وهشام الطاهر نائباً له، وعضوية المستشار يوسف الكويتي، وشيخة الظاهري، وعبدالله الكمالي ممثل الشركة الراعية، والدكتور هشام الجندي منسقاً عاماً للبطولة.