«دورة الشيخة هند».. 12 عاماً في دعم مسيرة الرياضة النسائية

تعد دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية النسائية في الإمارات والمنطقة. وأسهمت الدورة في دعم مسيرة الرياضة النسائية في دبي، واستقطاب المواهب، ونشر الثقافة والوعي بأهمية الرياضة للمرأة، كعامل أساسي في استدامة الصحة.

وانطلقت الدورة في عام 2012، تحت رعاية سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إذ جاءت الفكرة لإطلاق حدث رياضي شامل، يُعنى بالمرأة، ويوفر لها البيئة المناسبة للمنافسة، والتميز في الرياضة.

وتتطور الدورة منذ نشأتها بشكل ملحوظ، عاماً بعد عام، وتشهد زيادة كبيرة في أعداد المشاركات في كل نسخة، وما زالت تستقطب الاهتمام لما تقدمه من برامج ومبادرات متخصصة، ولدورها في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة والنشاط البدني لصحة المرأة، وجعلها أسلوب حياة.

وتتضمن الدورة مجموعة واسعة من الألعاب الرياضية، منها كرة السلة، والكرة الطائرة، والسباحة، وألعاب القوى، والبولينغ، والشطرنج، ورياضات اللياقة البدنية.

وشهدت النسخة الأخيرة من الدورة، التي أقيمت في نهاية أكتوبر الماضي، مشاركة أكثر من 1200 لاعبة، في 8 رياضات هي: البولينغ، والجري، والدرّاجات الهوائية، والبادل، والريشة الطائرة، والرماية، وتحدي الموانع، وكرة السلة الثلاثية.

وعلى مدى 12 عاماً، تحولت الدورة إلى منصة مثالية، لتشجيع النساء على المشاركة في الرياضة على المستويات المختلفة، سواء كمحترفات أو هاويات، ورفع مستوى التنافسية بين اللاعبات، ونجحت في تعزيز القيم الرياضية، والتعاون، والعمل الجماعي، والانضباط، ما ينعكس إيجاباً على المشاركات داخل وخارج المجال الرياضي. وأثبتت الدورة نجاحها في اكتشاف المواهب ونجوم الرياضة النسائية، وباتت علامة فارقة في مسيرة الرياضة النسائية في الإمارات.

وأكدت الدكتورة نورة المرزوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للقوس والسهم، رئيسة لجنة رياضة المرأة في الاتحاد، أن دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، تمثل منصة متكاملة للإبداع الرياضي للمرأة، لأنها منحتها فرصة كبيرة ومهمة لإبراز مواهبها، واكتشاف قدراتها. وأوضحت أن الدورة شهدت منذ انطلاقتها في 2012، العديد من المخرجات المهمة على صعيد رياضة المرأة، وأبرزت الدور الريادي لدولة الإمارات في تمكين المرأة، ومنحها فرصة التميز في الأنشطة الرياضية المختلفة.

من جانبها، أشارت سهام الرشيدي، لاعبة منتخب الإمارات لألعاب القوى لأصحاب الهمم، إلى المنافسات القوية في جميع الرياضات، التي تتضمنها دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، ودورها في اكتشاف المواهب، وتعزيز الاهتمام بممارسة المرأة للرياضة. وقالت روضة السركال، لاعبة منتخب الإمارات للشطرنج، إن الدورة أسهمت في توفير الفرص الكفيلة لإبراز إبداعات المرأة في المجال الرياضي، وشجعتها على ممارسة الرياضة في بيئة محفزة، منوهة بالتطور والتحديث المستمرين في جميع المنافسات، ما أسهم في تعزيز أهمية الدورة ومكانتها الكبيرة.

وشكلت العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية، الفرق الرياضية النسائية التي تنافس على الألقاب في البطولات المختلفة، ما أثر بشكل إيجابي في مستوى الأداء في العمل، سواء الفردي أو الجماعي.

كما شجع مجلس دبي الرياضي كافة المؤسسات من القطاع الخاص، على تنظيم فعاليات رياضية للنساء، وحظيت بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار، بالإضافة إلى توفير أفضل الفرص للمرأة، لممارسة الرياضة التي تتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، وتكوين شراكات، وفتح قنوات تواصل استراتيجية مع المؤسسات الحكومية والخاصة، والتعاون مع أندية دبي الرياضية، لدعم وتطوير الرياضة النسائية فيها.