40 لاعباً ولاعبة في الجولة الأولى لـ «غولف» المواطنين بالعين

تنطلق غداً الجولة الأولى من البطولات الشهرية للغولف للمواطنين، والتي تمثل باكورة البطولات الشهرية للمواطنين للموسم 2024 /2025 والتي ينظمها اتحاد اللعبة على ملعب نادي العين للفروسية والسباق والرماية والغولف، وتحظى بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة من نخبة اللاعبين المخضرمين من المواطنين، بالإضافة لمشاركة لاعبي منتخبات المراحل السنية، إلى جانب مشاركة اللاعبين المنخرطين في البرنامج الوطني لإعداد الناشئين، والذي يشرف عليه الاتحاد بصورة مباشرة ويضم أكثر من 100 لاعب ولاعبة من البراعم الواعدين.

من جانبه، أكد اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، أن النسخة الحالية من البطولة الشهرية ستكون متميزة، كونها تأتي في أعقاب الإنجاز الرائع الذي حققته منتخباتنا الوطنية وخاصة المراحل السنية والفتيات في البطولتين العربية والخليجية هذا العام، وهذا بلا شك سوف يدعم برامج وخطط الاتحاد ويصب في مصلحة منتخباتنا الوطنية ويوسع دائرة المشاركة للجنسين ومن ثم يسهم في نشر اللعبة بين المواطنين.

وقال الهاشمي: هذه النسخة التي يتم فيها مشاركة فاعلة لصقور المستقبل، حيث يحرص الاتحاد على دمج هذه الفئة في جولات الموسم الحالي والمقبل لنشاط الاتحاد. والتي تأتي جميعها وفق رؤية معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد، ووجه الهاشمي الشكر إلى الأندية بالدولة لدعمها للاعبيها والمشاركة في أنشطة الاتحاد، كما وجه الشكر إلى إدارة نادي العين للفروسية والسباق والرماية والغولف على استضافة الجولة الرابعة لبطولات الاتحاد الشهرية للمواطنين، مشيراً إلى أن الاتحاد بدأ يحصد ثمار البرنامج الوطني للناشئين من خلال إعداد لاعبين واعدين يشاركون في بطولات الاتحاد بجميع مراحلها.