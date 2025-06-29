منافسات مثيرة في «سن الفطامين» بميدان الذيد للهجن

شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن صباح أمس منافسات مثيرة ضمن سباق «سن الفطامين» لهجن أبناء القبائل الذي ينظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتضمنت المنافسات 18 شوطاً منها 8 أشواط لأهل الذيد مشتركات و6 أشواط مفتوح و4 أشواط صعوب لمسافة 1500 متر وذلك بحضور عبدالله محمد معضد بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن وجموع غفيرة من ملاك ومحبي الهجن.

ووفق نتائج المراكز الأولى في السباق فقد فاز بالشوط الأول «الشبابية» لعبدالله سالم خصوني اجتبي بزمن قدره 2:07:91 أفضل توقيت والشـوط الثاني «مخوف» لعبدالله سعيد بن غرير الكتبي، والشـوط الثالث «الشاهينية» لراشد مهير سعيد محمد الكتبي، والشوط الرابع «مشعل» لحامد عبيد حامد الطنيجي، والشوط الخامس «عوايد» لسالم علي عبيد بن طويرش الكتبي، والشوط السادس «شاهين» لراشد سعيد محمد الراشدي، والشوط السابع «الحذرة» لطارش علي بخيت المسافري، والشوط الثامن «رايق» لعبدالله سعيد بن غرير الكتبي.

وأكد عبدالله محمد معضد بن هويدن الكتبي أن رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لسباق سن الفطامين أسهمت في تقديم نموذج فريد في الاحتفاء بالتراث الوطني الأصيل وتعميقه في نفوس الأجيال القادمة للمحافظة على رياضة الآباء والأجداد وأصبحت منافسات سن الفطامين بمثابة عيد للملاك والمضمرين وكرنفال احتفالي استثنائي يجمع أهل الهجن من جميع أنحاء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في ميدان الذيد صباح كل يوم سبت من كل أسبوع.