191 لاعباً من 15 دولة يشاركون في «دولية فاست للشطرنج»

انطلقت منافسات بطولة فاست الدولية للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بقاعته، ضمن روزنامة البطولات بالنادي، بمشاركة 191 لاعباً من 15 دولة، وتصدر 44 لاعباً قمة البطولة برصيد نقطتين في أول جولتين، وتقام البطولة بنظام الكلاسيك من 7 جولات، وتستمر على مدار 3 أيام.

حضر افتتاح البطولة على الطاولة الأولى عبدالله مراد المازمي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والمهندس فتحي جبر عفانة، الرئيس التنفيذي لمجموعة فاست لمقاولات البناء، وعدد من الشخصيات.

وأعرب المهندس فتحي عفانة عن سعادته بالوجود في افتتاح البطولة، مؤكداً أن مجموعة فاست تواصل دعمها لكل الأنشطة الرياضية والمجتمعية الشطرنجية من منطلق دورها المجتمعية، خاصة أن الشطرنج من الرياضات الذهنية، التي تسهم في بناء الشخصية، ونتشرف بدعم هذه البطولة، ونأمل أن نسهم في تطلعات الدولة إلى تعزيز المكانة الرياضية على مستوى العالم.

ووجه فتحي عفانة الشكر إلى الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على هذا التعاون، وقال: «الشراكة بين مجموعة فاست ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج تأتي في إطار تكامل الأدوار بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة المختلفة، وتماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى توفير السبل الكفيلة لدعم المؤسسات الرياضية والرياضة على أنواعها في دولة الإمارات، وهي شراكة متجددة مع النادي، والتي تطورت بإقامة بطولات تحمل اسم مجموعتنا وأيضاً دعم البطولات الدولية الكبيرة، التي ينظمها النادي».

وقال عبدالله مراد المازمي: «البطولة تشهد مشاركة أرقام قياسية من اللاعبين، وتعد من الأنشطة المدرجة في أجندة الفعاليات بالنادي، والمكاسب كثيرة من البطولة على المستوى الفني، وأيضاً التنظيمي والإداري، وهدفنا الأول هو إقامة بطولات ترفع من مستوى اللاعبين المواطنين في اللعبة، واكتساب الخبرات ورفع تصنيفهم الدولي، وهو ما يصب في مصلحة منتخباتنا الوطنية».