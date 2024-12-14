33 ألف متسابق ومتسابقة في ماراثون أدنوك أبوظبي

تنطلق اليوم منافسات ماراثون أدنوك أبوظبي بمشاركة أكثر من 33 ألف متسابق ومتسابقة يمثلون نخبة العدائين العالميين والمحترفين وعموم فئات المجتمع الذين سيجسدون أكبر مشاركة رياضية مجتمعية على الواجهة البحرية لأبوظبي في النسخة العالمية السادسة للماراثون الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

ويقام الماراثون بهدف دعم مسيرة الرياضة بمنجزات جديدة تعمل على ترسيخ مكانة وسمعة الدولة على صعيد الحركة الرياضية الدولية ودعم الخطط الرامية لتشجيع فئات المجتمع لجعل الرياضة أولوية ونمطاً لحياة صحية. وستكون البداية مع سباق الماراثون لمسافة 42.195 كم وسباق المسافة نفسها (تتابع) لمشاركين اثنين تمام الساعة 06:00 صباحاً.

ويفوق مجموع الجوائز المالية 300 ألف دولار، حيث ينال بطل النخبة لمسافة 42 كم 50 ألف دولار، كما تنال بطلة النخبة 50 ألف دولار أيضاً، بينما تبلغ قيمة جوائز فئة الكراسي المتحركة 3150 دولاراً لصاحب المركز الأول لكل من فئتي الرجال والسيدات، بجانب جوائز المركزين الثاني والثالث، إضافة إلى جوائز سباق الـ10 كم.

وفي المؤتمر الصحافي الخاص بنخبة العدائين العالميين المشاركين الذي أقيم في قرية الماراثون أول من أمس، أشاد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالشراكة التنموية التي تجمع المجلس وأدنوك، والتي أثمرت عن ماراثون أدنوك أبوظبي، الذي يجسد أبهى الصور والمشاهد الحضارية لمجتمع الإمارات بكل مكوناته، ويرسخ نهج الدولة في تعزيز الملتقيات الهادفة والتجمعات الإيجابية التي تنشر رسالة السعادة والتسامح والتعايش بين الجميع على أرض زايد، وتعكس أيضاً نهج المحبة والسلام والوئام في تعايش جميع الثقافات في موطن العطاء والتقدم.