كأس اتحاد الإمارات للصقور تنطلق غداً

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، تنطلق غداً منافسات كأس الاتحاد لسباقات الصقور «بالتلواح» فئة – فرخ والتي ينظمها اتحاد الإمارات للصقور وتختتم في 21 ديسمبر الجاري في دبي بإجمالي 15 شوطاً ضمن 4 فئات متنوعة هي بيور جير، جير شاهين، قرموشة، جير تبع تتضمن أشواط الشيوخ، والعامة مفتوح، والعامة ملاك.

وحرصاً من اتحاد الإمارات للصقور على توفير أجواء مثالية للمنافسة في ميدان البطولة؛ واصلت فرق العمل التنسيق بين جميع أعضائها لضمان الوصول إلى الجاهزية المنشودة وتطبيق الممارسات والمعايير التنظيمية المتبعة على أفضل صورة ممكنة، مع فتح قنوات للتواصل المستمر مع الصقارين المشاركين وإطلاعهم على جميع التحديثات المعتمدة من اللجان على تعدد تخصصاتها، بما في ذلك اللوائح الفنية وتحديث مواعيد المسابقات وتعليمات لجنة الحكام المسؤولة عن إدارة الحدث.

ومع اقتراب موعد انطلاق الكأس ووصولها إلى المراحل النهائية التي تسبق بداية نسختها الثالثة؛ أثنى راشد بن مرخان الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور على التفاعل الكبير والحرص الملموس من المشاركين على إنهاء تسجيل الصقور، والالتزام بالأحكام والشروط الخاصة بالمشاركة، الأمر الذي يجسد مدى الوعي من الصقارين بأهمية وحجم الحدث والمستوى الحضاري في التعامل مع اللجان المنظمة المختلفة.

وانطلقت كأس اتحاد الإمارات لسباقات الصقور للمرة عام 2022، وتعد البطولة الرئيسية لاتحاد الإمارات للصقور وتقام سنوياً في شهر ديسمبر، ويتم تخصيص الجوائز النقدية للفائزين فيها بالمراكز الـ 10 الأولى من كل شوط «أشواط تأهيلية»، كما يتم تخصيص الجوائز النقدية للفائزين بالمراكز الـ 3 الأولى من كل شوط «أشواط الكؤوس».