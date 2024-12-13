الحبتور و«أيه إم» يتأهلان لنهائي «كأس تشرشل للبولو»

تأهل فريقا «الحبتور» و«أيه إم»، إلى نهائي بطولة ونستون تشرشل للبولو، المقرر إقامته اليوم على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وبهانديكاب من 8 الى 10 جول.

ونجح فريق «الحبتور» بقيادة محمد الحبتور، في التأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق «الذئاب مهرة» 10 -5.5 هدف، في المباراة التي أقيمت أول من أمس، واستطاع فريق «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم الفوز على فريق «الباشا» بنتيجة 8 -4.5 هدف، والتأهل للنهائي. ومن المقرر أن تسبق المباراة النهائية إقامة مباراة كأس الترضية بين فريقي «الباشا» و«الذئاب مهرة».