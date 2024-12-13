منتخب بناء الأجسام يشارك بـ13 لاعباً في كأس العالم باليابان

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، عن مشاركة منتخبنا الوطني في منافسات كأس العالم لبناء الأجسام والتي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 16 حتى 20 ديسمبر الجاري، وغادرت البعثة برئاسة أحمد جوهر عضو مجلس الإدارة رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، إضافة إلى الحكم الدولي عبد الله جمال البلوشي، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري للمنتخب و13 لاعباً هم: أيوب ارزوقي العمار «وزن 65 كيلوغراماً» بناء أجسام، وخالد محمد المطوع «كلاسيك فيزيك» للطول 180 سم، وراشد سالم الشميلي في الماسترز بناء أجسام للأعمار 40 حتى 49 سنة «وزن 90 كيلوغراماً»، وفي منافسات «الكلاسيك بناء أجسام» مروان سليمان البلوشي، وعبد الرحمن عبيد الختال للطول 175 سم، وفي منافسات الماستر لنفس الفئة، أحمد عبيد المعلا للأعمار أكثر من 40 سنة، وفي «الماستر كلاسيك فيزيك» عدنان محمد الطنيجي.

ويشارك أحمد عبد الرحمن التميمي في منافسات الفيزيك للطول 170 سم، وماجد علي رحماني في منافسات الطول 179 سم، وعلي ضاوي في الطول 183 سم، وطارق موسى «ماستر الفيزيك»، وعبدالله الختال ومشاري أحمد جمعدار في منافسات «الموسكولار فيزيك» للطول 175 سم.

من جانبه، ثمن أحمد جوهر رئيس البعثة، دعم ورعاية مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي خلال إعداد المنتخب الوطني للمشاركة الحالية، مبيناً أن الطموح تحقيق نتائج مميزة بالرغم من المشاركة الواسعة لأفضل المنتخبات واللاعبين من مختلف قارات العالم، موضحاً أن البعثة باشرت التدريبات الفنية والجسمانية عقب وصولها للعاصمة طوكيو بشكل مبكر لغرض الانسجام مع الوقت والمناخ في اليابان تحت إشراف الجهازين الفني والإداري وطبيب المنتخب الدكتور سعيد ساساني والمصور راشد الحبسي، مثمناً الروح الرياضية العالية للاعبين استعداداً للمنافسات العالمية.