ماجد آل رضا يتوج بذهبية القوة البدنية في البطولة الآسيوية بأوزبكستان

توج ماجد يوسف آل رضا لاعب المنتخب الوطني للقوة البدنية، بالميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية التي اختتمت في أوزبكستان، وذلك في منافسات البنش بريس لوزن 74 كيلوغراماً في إنجاز دولي مميز للرياضة الإماراتية، وتعد الميدالية الذهبية هي الرابعة للاعب منتخبنا ماجد آل يوسف في بطولات آسيا والسادسة في البطولات القارية.

ونجح ماجد آل رضا في التفوق على لاعبي 8 منتخبات آسيوية في فئته، بعد منافسات قوية مع لاعبي آسيا بعد أن تمكن من رفع 167.5 كيلوغراماً وفي المجموع العام 585 كيلوغراماً، وثمن نجم منتخب الإمارات للقوة البدنية، الجهود التي يبذلها مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي في تطوير رياضة القوة البدنية، مما ساهم بنجاح المنتخب من نيل 14 ميدالية ملونة في النسخة الحالية في أوزبكستان، وكذلك دعم وجهود محمد عبد الرحيم المري الأمين العام للاتحاد، وفيصل الغيص الزعابي رئيس لجنة القوة البدنية، والمدرب عبدالله المازمي، موضحاً أن طموحه في المستقبل في المشاركة في بطولة العالم والمنافسة على تحقيق إنجاز جديد رغم قوة البطولة وصعوبتها، لكنه يثق بقدراته على تحقيق الفوز خصوصاً وأنه لا يزال في مقتبل العمر وفي بداية إنجازاته.