هاني إسماعيل: منشآت «دبي لأصحاب الهمم» مفخرة

وصف المهندس هاني إسماعيل رئيس قطاع العمليات والتشغيل باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية منشآت نادي دبي لأصحاب الهمم بـ «المفخرة»، مشيداً بجهود مجلس الإدارة في تهيئة أصحاب الهمم والاندماج الكامل في المجتمع في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال زيارته للنادي، والتي أطلع فيها من ماجد العصيمي المدير التنفيذي على مرافق «دبي لأصحاب الهمم» ومبادراته المختلفة وأنشطته وبرامجه الرياضية والثقافية والاجتماعية والبطولات العالمية وفزاع التي نظمها، وسعى النادي لتسخير كل الإمكانات للأعضاء باختلاف إعاقاتهم التي تتناسب مع قدراتهم بما يؤهلهم للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية المحلية والدولية.

وأشار هاني إلى أن مثل هذه المنشآت ترفع من سقف طموحات الأبطال لتحقيق النتائج الإيجابية وفق النهج المرسوم.

وكان هاني قد شهد جانباً من تدريبات الفرق متطلعاً أن يحقق اللاعبون طموحاتهم المطلوبة بالدمج الكامل في المجتمع وحصد الألقاب في المحافل القارية والدولية وصولاً إلى الأهداف المنشودة.

من ناحيته وصف ماجد العصيمي لقاءه مع رئيس قطاع العمليات والتشغيل باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بالمثمر في إطار الدور الاجتماعي والثقافي والرياضي الذي يلعبه نادي دبي لأصحاب الهمم وتعزيزاً للتعاون في مختلف المجالات وفق أحدث الرؤى العلمية بما يحقق الأهداف المشتركة وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

وأشاد العصيمي بدورة الألعاب السعودية والتي تشجع الجميع على ممارسة الرياضة والدخول في الرياضة التنافسية نحو تحقيق رؤية 2030.

وأضاف: إن الاهتمام الكبير الذي ظلت تجده رياضة أصحاب الهمم من القيادة الرشيدة والمسؤولين يمثل دافعاً كبيراً لهم من أجل السير على طريق النجاحات، وخصوصاً أن الرياضة أسلوب حياة ووسيلة مؤثرة لإعادة الثقة.