«فلاورد» تعزز تجربة الجمهور كداعم رسمي لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 2024

تفخر شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، بشراكتها كداعم رسمي لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي لعام 2024، التي أُقيمت في استاد السيفينز بدبي خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر.

ضمن إطار رعايتها، أبهرت فلاورد الحضور بمجموعة من الأنشطة التفاعلية المميزة. استمتع الزوار بالتقاط صور تذكارية عند جدار الورود الإعلامي المميز، إلى جانب المجسم الفني المصنوع من الورود الفريد الذي عكس روح الحدث.

كما أضافت الألعاب التفاعلية المختلفة أجواءً من الحماس والإثارة، حيث قدمت فلاورد جوائز وعروضاً ترويجية حصرية، مما أسهم في تعزيز الأجواء الاحتفالية لهذا الحدث المرتقب.

عكست هذه الشراكة التزام فلاورد بجلب البهجة وتعزيز روح الاحتفال في المنطقة.

ومن خلال دعمها لأحد أبرز الأحداث الرياضية في دول مجلس التعاون الخليجي، نجحت فلاورد في تعزيز علاقتها مع المجتمع وترك انطباع دائم لدى الحضور.

تُعد بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي واحدة من أكبر الأحداث الرياضية والاجتماعية في المنطقة، حيث تجذب المشجعين والفرق من جميع أنحاء العالم.

يجمع الحدث بين مباريات الرجبي العالمية وأجواء المهرجانات، مما يجعله أحد أبرز الفعاليات السنوية في الإمارات.

فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود.

وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.