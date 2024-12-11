«الآسيوي» يمنح الحكم الدولي إبراهيم آل علي شهادة الدرجة الأولى في القوة البدنية

منح الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية الحكم الدولي الإماراتي إبراهيم آل علي، رئيس لجنة حكام القوة البدنية باتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، شهادة التحكيم الدولية من الدرجة الأولى «الكات وان»، والتي تؤهله أن يكون ضمن فريق الجوري، والتي تعد أعلى سلطة تحكيمية في القوة البدنية، وكان الحكم الدولي إبراهيم آل علي قد نال في وقت سابق شهادة التحكيم الدولية «كات 2»، والتي مهدت له التحكيم في بطولة العالم ومختلف البطولات الدولية في القوة البدنية، وذلك في إنجاز دولي مميز للرياضة الإماراتية.

وحصل إبراهيم آل علي على الشهادة الدولية خلال مشاركته في تحكيم بطولة آسيا التي اختتمت في أوزبكستان مؤخراً، بعد إيفائه بالمتطلبات الفنية والتحكيمية المطلوبة، ومنها تحكيمه في 55 بطولة دولية ومحلية منها بطولات آسيوية وخليجية.

من جهته، ثمن الحكم الدولي الإماراتي إبراهيم آل علي جهود مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، للدعم والرعاية الكريمة والجهود التي مهدت لتطور رياضة القوة البدنية في جميع المجالات، ومنها تأهيل حكام دوليين يمثلون الإمارات في المحافل الدولية، مشيداً بجهود فيصل الغيص الزعابي، رئيس لجنة القوة البدنية في الاتحاد، لجهوده في تطوير المنظومة التحكيمية في رياضة القوة البدنية، مما أسهم في تأهيل عدد من الحكام المواطنين والمقيمين لنيل الشارات الدولية ومشاركتهم في أقوى البطولات على مستوى آسيا والعالم.