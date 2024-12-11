استقبال حافل لأبطال ذهبية بطولة آسيا والباسيفيك لبولينغ الصم

شهد مطار دبي الدولي مساء أول من أمس استقبالاً حافلاً لمنتخبنا الوطني للبولينغ لذوي الإعاقة السمعية، بعد المشاركة الناجحة في بطولة آسيا والباسيفيك بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، والتي توج فيها منتخبنا بالميدالية الذهبية ضمن منافسات شهدت مشاركة 3000 لاعب ولاعبة، ضمت بعثة منتخبنا الذهبي البطل كلاً من: أيمن المقبالي، وعلي الجابري، ومحمد العيسائي، وطارق شهاب، وترأس البعثة عبدالله خليل أهلي والمدرب شاكر علي ومترجم لغة الإشارة عبدالله تلجبيني

وكان في مقدمة مستقبلي بعثة المنتخب ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية وجمع من المشجعين تقديراً لما قدّموه من مستوى مشرّف.

ووجه الأبطال الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها غير المحدود لأصحاب الهمم.

وأعرب ذيبان سالم المهيري عن فخره الكبير بالإنجاز الذي حققه الأبطال في بطولة آسيا والباسيفيك، مشيداً بروحهم العالية وجهودهم المبذولة لتحقيق هذا الفوز.

وقال: الإنجاز يعكس العمل الجاد والتفاني الذي أظهره أبطالنا في المنافسة، ويمثل مصدر إلهام كبير للجميع، ونحن في اللجنة البارالمبية ملتزمون بدعم رياضات أصحاب الهمم وتوفير كل ما يلزم لتطوير أدائهم والمنافسة على أعلى المستويات، ونهدي هذا الفوز للقيادة الرشيدة، التي كانت دائماً الداعم الأول لرياضات أصحاب الهمم ولكل الرياضيين الذين يرفعون علم الوطن في المحافل الدولية.

كما أعرب عبدالله أهلي، رئيس الوفد ورئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم، عن شكره وتقديره للجنة البارالمبية الوطنية على الدعم المتواصل لرياضات أصحاب الهمم، وخاصة ذوي الإعاقة السمعية، مما أسهم في توفير البيئة المثالية لتحقيق هذا الإنجاز الكبير. وأكد أن هذا الدعم يعزز من قدرة الرياضيين على رفع راية في المحافل الدولية.