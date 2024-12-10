مجلس أبوظبي الرياضي يعين برجيل القابضة شريكًا للصحة والرعاية المجتمعية

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وبرجيل القابضة، الرائدة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز ثقافة الرعاية الصحية والعافية المجتمعية في أبوظبي. ستتولى برجيل القابضة دور الشريك الطبي الرسمي لمجلس أبوظبي الرياضي خلال فعالياته، إلى جانب قيادة مبادرات مجتمعية تهدف إلى تحسين الصحة العامة وتعزيز أنماط الحياة الصحية.

ووقع الإتفاقية سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، كما حضر حفل التوقيع عمران الخوري، عضو مجلس الإدارة التنفيذي في برجيل القابضة، وجون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، وسفير أحمد، الرئيس التنفيذي للعمليات في برجيل القابضة.

كجزء من التزامها بصحة المجتمع، ستتعاون برجيل القابضة مع مجلس أبوظبي الرياضي لإطلاق مبادرات، بما في ذلك الأحداث السنوية التي توفر للسكان فرصًا للمشاركة في أنشطة تركز على الصحة، والوصول إلى موارد الرعاية وتبني أنماط حياة نشطة، وبصفتها الشريك الطبي الرسمي، ستواصل برجيل القابضة توفير فرق طبية في الموقع ووحدات استجابة للطوارئ وأنشطة تركز على الصحة لضمان سلامة الرياضيين والمتفرجين وموظفي الفعاليات في الأحداث البارزة التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، ويؤكد هذا الدعم المستمر على خبرة مقدم الرعاية الصحية في دمج التميز الطبي مع الرياضة لخلق بيئة آمنة لجميع المشاركين.

منذ عام 2022، شغلت برجيل القابضة دور الشريك الطبي الرسمي لمجلس أبوظبي الرياضي، حيث دعمت على مدار السنوات الثلاث الماضية ما يقرب من 500 فعالية رياضية ومجتمعية، بما في ذلك بطولات دولية مثل كأس العالم للأندية. وقد عمل الطرفان معًا على إطلاق مبادرات مؤثرة وتقديم خدمات طبية عالية الجودة للرياضيين والجماهير في فعاليات بارزة مثل طواف الإمارات وماراثون أدنوك. ومع تجديد هذه الشراكة، ستتوسع مجالات التعاون لتتجاوز الدعم الفعلي للفعاليات، بهدف تحقيق رؤية مجلس أبوظبي الرياضي في بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطًا من خلال مبادرات رعاية مبتكرة وبرامج مجتمعية هادفة.

وأعرب سعادة عارف حمد العواني عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون مع مجموعة "برجيل"، المؤسسة الرائدة في مجال خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود مجلس أبوظبي الرياضي لتوفير أفضل الخدمات الصحية والطبية للمشاركين في الفعاليات الدولية والمجتمعية التي تزخر بها أجندة أبوظبي الرياضية.

وأكد العواني: "نسعى من خلال تعاوننا مع برجيل إلى ضمان أعلى مستويات الراحة والطمأنينة لجميع المشاركين في فعالياتنا، بما يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة لكل أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات، الذين يشاركون في فعالياتنا المتنوعة. ونتمنى للجميع دوام السلامة والصحة".

وقال جون سونيل: "يشرفنا أن نعزز شراكتنا مع مجلس أبوظبي الرياضي، والتي تتماشى مع هدفنا في رعاية مجتمعات أكثر صحة ونشاطًا، ومعًا نهدف إلى وضع معيار جديد لدمج التميز في الرعاية الصحية في الرياضة، وإلهام الناس لعيش حياة أكثر صحة ودعم المجتمع في كل خطوة من رحلتهم نحو العافية".

وبالإضافة إلى ذلك، تسلط الاتفاقية الضوء على دعم مجلس أبوظبي الرياضي لألعاب برجيل، البطولة الرياضية السنوية للمجموعة، لتعزيز مشاركة الموظفين ورعايتهم.