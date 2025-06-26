إطلاق التطبيق الذكي للمنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية





أعلنت اللجنة التنفيذية لمشروع المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، المنبثقة عن اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إطلاق المرحلة الثالثة من المشروع، التي تمثلت في تدشين تطبيق ذكي شامل يعزز التحول الرقمي في مجال الرياضة النسائية على مستوى الخليج.

ويُعد التطبيق الجديد خطوة نوعية في مسيرة المشروع الطموح، حيث يأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها المرحلتان الأولى والثانية، واللتان أسهمتا في استقطاب أكثر من 90 ألف زائر خلال عام واحد، ونشر أكثر من 4000 مادة متنوعة من مقالات وأخبار وتقارير توثق إنجازات المرأة الخليجية في المجال الرياضي.

كما شهدت المرحلة الثانية من المشروع إطلاق الهوية الرقمية الموحدة للاعبات الخليجيات، والتي تتضمن بيانات شاملة عن مسيرة كل منهن وإنجازاتهن الرياضية، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات رقمية متكاملة تدعم الجهود التوثيقية والتطويرية للرياضة النسائية.

وأكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمين العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وعضو اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن إطلاق التطبيق الذكي يجسد التزام دول مجلس التعاون بدعم وتمكين المرأة الرياضية، ويعكس التوجه المشترك نحو تحقيق الريادة الرقمية في المجال الرياضي.

وأعربت سعادتها عن اعتزازها بريادة دولة الإمارات في هذا المشروع، من خلال رئاستها الدائمة للجنة الفنية للمنصة، مشيدةً بالدور الكبير الذي تقوم به الكوادر الخليجية النسائية في تطوير المشروع، مؤكدةً أن هذه الخطوة تمهّد لإطلاق المزيد من المبادرات التقنية المستقبلية القائمة على الابتكار والعمل الخليجي المشترك.

من جانبها، أعربت سعادة الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيسة لجنة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في المجال الرياضي، وعضو اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة الخليجية، عن فخرها بإطلاق المرحلة الجديدة من المنصة، مؤكدةً أن هذه الخطوة تعكس التوجه الإستراتيجي لدول المجلس نحو تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المجالات المختلفة.

من جهتها أكدت فاطمة حيات، رئيس الدورة الحالية للجنة الاستشارية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعضو اللجنة الأولمبية الكويتية، أن إطلاق التطبيق يمثل نقلة نوعية لاستعراض جهود دول الخليج في تمكين المرأة في المجال الرياضي، من خلال أداة رقمية متكاملة تواكب التطورات التقنية.

وتُعد المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، التي انطلقت تحت شعار "نتحد لصياغة مستقبل رياضة المرأة الخليجية"، أول منصة إلكترونية من نوعها على مستوى الخليج تُعنى برياضة المرأة، وتشمل هوية رقمية خاصة باللاعبات الخليجيات والكوادر الفنية والإدارية، تم تطويرها بدعم فني من اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، ضمن خطة فنية متكاملة أعدتها اللجنة الفنية للمنصة، والتي تضم في عضويتها ممثلات عن جميع دول مجلس التعاون.