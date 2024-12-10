«دبي العالمية للموانع» تختتم منافساتها بتكريم الفائزين

اختتمت بطولة دبي العالمية للموانع 2024، التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لسباقات الحواجز «FISO»، أول من أمس، بعد أن شهدت منافسات قوية في مختلف الفئات الفردية والجماعية.

ونجحت البطولة في تحقيق رقمين قياسيين جديدين في مسافة 100 متر على مستوى الرجال والسيدات، حيث استطاع كيا بيكستراند، من الولايات المتحدة الأمريكية، كسر الرقم القياسي السابق، المُسجل بزمن 24 ثانية و353 جزءاً من الثانية، بعد أن تمكن من اجتياز الموانع بنجاح في زمن 23 ثانية و575 جزءاً من الثانية، فيما استطاعت كاتارزيانا جوناكزكي، من دولة بولندا، من كسر الرقم القياسي السابق للسيدات، المُسجل بزمن 31 ثانية و521 جزءاً من الثانية، وذلك بعد تحقيقها زمن 30 ثانية، و641 جزءاً من الثانية.

وحضر حفل التتويج في عُقد في نادي ضباط شرطة دبي بالجداف، سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، بحضور إيان آدمسون رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الحواجز «World Obstacle»، واللواء أحمد شهيل مدير المجلس القضائي في شرطة دبي، واللواء راشد الفلاسي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد علي المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد محمد راشد مدير إدارة التشريفات، وعبدالباسط علي رئيس اللجنة التنظيمية العليا للبطولة.

وشهد الختام، تتويج الفائزين في مختلف المسابقات التي ضمنت أفضل الرياضيين من جميع أنحاء العالم، والبالغ عددهم 1170 رياضياً، ممن تنافسوا في ما بينهم، للوصول إلى المركز الأولى والثانية والثالثة على مستوى الفئات الفردية والجماعية، إلى جانب الفئات الخاصة، والفرق المتنافسة في فئات 100 متر، و2.5 متر، و5 كيلومترات.

وكرم سعيد حارب، وعبدالباسط علي، إيان آدمسون، الفائزين من فئات النخبة في مختلف المسافات للرجال والسيدات، بالجوائز التي وصل قيمتها إلى 500 ألف درهم، إلى جانب تكريم الفرق الجماعية والفرق الخاصة بالجهات الحكومية، والمنتخبات الوطنية المُشاركة في البطولة.

وهنأت اللجنة التنظيمية العليا للبطولة، جميع الفائزين في مختلف الفئات، مُثنيةً في الوقت ذاته على جهود كافة المشاركين في البطولة، والمنافسة القوية التي أظهروها بتحقيقهم أزماناً وأرقاماً تنافسية في كافة المراحل، ووصولاً إلى مرحلة النتائج التأهيلية ومرحلة التتويج.