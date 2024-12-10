عبدالله جمال يشارك في تحكيم مونديال بناء الأجسام

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، عن ترشيح الحكم الدولي عبدالله جمال، للمشاركة في تحكيم منافسات كأس العالم لبناء الأجسام، والتي تستضيفها اليابان، في الفترة 16 - 19 ديسمبر الجاري.

وقال الحكم الدولي عبدالله جمال: أشعر بالفخر لتمثيل بناء الأجسام الإماراتية في كأس العالم، وأتطلع لتأدية دوري بأفضل صورة، وكذلك الاستفادة من العمل بالقرب من خبراء التحكيم العالميين، كاشفاً أنها المرة الثانية التي يحكم فيها ببطولة العالم، بعد تحكيمه لبطولة العالم في الفجيرة 2019، وهي البطولة 30 في سجله التحكيمي الدولي، وثمّن جهود عضو مجلس إدارة الاتحاد، أحمد جوهر، وزملائه الحكام الدوليين، للدعم والتوجيهات.