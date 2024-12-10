سوتو يحصل على 765 مليون دولار لمدة 15 عاماً

شهد عالم رياضة البيسبول الأمريكي انتقال النجم الدومينيكاني خوان سوتو، لاعب فريق نيويورك يانكيز، إلى الجار اللدود نيويورك ميتس، مقابل أعلى مبلغ من حيث القيمة الإجمالية في تاريخ الرياضات الاحترافية حول العالم.

بموجب العقد التاريخي، يحصل سوتو، البالغ من العمر 26 عاماً، على 765 مليون دولار أمريكي لمدة 15 عاماً مع فريق ميتس، ليصبح بذلك العقد الأغلى قيمة في تاريخ الرياضات الاحترافية، متفوقاً بمبلغ 65 مليون دولار على عقد الياباني شوهي أوتاني، لاعب فريق لوس أنجلوس دودغرز، الذي يتلقى 700 مليون دولار أمريكي لمدة 10 سنوات.

الصفقة التي وصفتها الأوساط الرياضية الأمريكية بالقياسية، تتضمن تفاصيل عدة، حيث سيتلقى سوتو راتباً سنوياً بقيمة 51 مليون دولار، بالإضافة إلى مكافآت مختلفة قد تصل إلى 800 مليون دولار بنهاية الفترة.

ويتضمن العقد المثير للجدل حق اللاعب في فسخ العقد مع ناديه بحلول موسم 2028 - 2029، كما يحق لنادي نيويورك ميتس فسخ العقد إذا رأى أن أداء اللاعب «مخيباً للآمال» ولا يحقق المطلوب منه على مستوى البطولات، في هذه الحالة، يتعين على النادي دفع مبلغ إضافي قدره 4 ملايين دولار، بجانب 55 مليون دولار، التي تمثل الراتب السنوي للاعب لمدة 10 سنوات، ما يعني استمرار اللاعب مع الفريق لمدة ثلاثة أعوام على الأقل من 2025 حتى 2028. وفي حال فسخ العقود بهذه الطريقة، يعني أن اللاعب سيتقاضى مبلغ 805 ملايين دولار عن السنوات الـ15.