منتخب الإمارات للمبارزة يشارك في بطولة العالم بجورجيا

أعلن اتحاد الإمارات للمبارزة، عن مشاركة منتخب العموم للرجال والسيدات في بطولة العالم للمبارزة، المقررة في مدينة تبليسي بجورجيا خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو المقبل، بوفد يضم 13 لاعباً ولاعبة، في ختام الاستحقاقات الخارجية للموسم الرياضي الحالي.

وأكد موسى البلوشي، الأمين العام للاتحاد، أن هذه المشاركة تأتي تتويجاً لموسم حافل بالمشاركات على مستوى الأسلحة والفئات المختلفة، مشيراً إلى تطلع لاعبي المنتخب لتقديم أداء مشرف وتحقيق نتائج إيجابية أمام نخبة من أبرز لاعبي العالم.

وأوضح أن قائمة المنتخب تضم 13 لاعباً ولاعبة، موزعين على الأسلحة الثلاثة؛ إذ يشارك في سلاح السابر كل من خليفة العبري، وحامد المازمي، وخالد مبارك، ومهرة عبدالله، وفي سلاح الإيبيه خليفة الزرعوني، وعمران البلوشي، ومايد محمد، وعبدالله الحمادي، والعنود السعدي، أما في سلاح الفلوريه، فيمثل المنتخب كل من فارس البلوشي، وحمد الجلاف، وخليفة الكعبي، وشما العبري.

ويشرف على المنتخب في البطولة، جهاز فني بقيادة أسامة عادل، المدير الفني، وجورجي لمينوف، مدرب الإيبيه.