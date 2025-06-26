أحمد الفلاسي: وزارة الرياضة تعمل وفق منهجية تشاركية

نظمت وزارة الرياضة أول «مجالس المتعاملين» لعام 2025، وذلك في سياق جهودها ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، في خطوة جديدة تؤكد التزامها الراسخ بالتوجهات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في القطاع الرياضي، وذلك بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وغانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وأكثر من 40 ممثلاً للاتحادات الرياضية الوطنية.

ويأتي تنظيم مجالس المتعاملين في إطار حرص وزارة الرياضة على ترسيخ الشراكة مع الجهات الفاعلة في المنظومة الرياضية الوطنية، والتكامل مع التوجهات الحكومية التي تضع المتعامل في قلب عملية تصميم وتطوير الخدمات، انسجاماً مع أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات واحدة من أكثر الحكومات كفاءة وريادة على مستوى العالم.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن تنظيم أول مجالس المتعاملين لعام 2025 يجسد التزام الوزارة بإشراك المتعاملين في تطوير الخدمات الرياضية، قائلاً: «نعمل في وزارة الرياضة وفق منهجية تشاركية قائمة على الابتكار والتكامل والمرونة، ونؤمن بأن التطوير الحقيقي يبدأ من المتعامل نفسه، فهو الأقدر على رصد التحديات واقتراح الحلول العملية من واقع تجربته اليومية، ومن هذا المنطلق، تأتي مجالس المتعاملين كأداة رئيسية للاستماع المباشر، وتحديد نقاط التحسين، وتبني مقترحات تسهم في تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء الإدارية عن المتعاملين، بما يتوافق مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، للمساهمة في دفع مسيرة حكومة دولة الإمارات نحو الريادة العالمية في تقديم خدمات تلبي احتياجات المتعامل وتفوق توقعاته».

وأضاف معاليه: «في السياق ذاته، أطلقنا أخيراً منصة «سبورتيفاي» للتحول الرقمي، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى رقمنة المعاملات وتسريع إنجازها لتسهيل الحصول على الخدمات، إلى جانب توفير البيانات لكل الجهات الرياضية في الدولة وربطها معاً في منظومة واحدة، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التقنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والبيانات الدقيقة. ونهدف التكامل بين التفاعل المباشر والتحول الرقمي إلى توفير تجربة سلسة وعادلة ومرنة لجميع المتعاملين، إلى جانب تعزيز كفاءة الخدمات بما يخدم مستقبل الرياضة الإماراتية».

منصة وطنية

وتعد «سبورتيفاي» المنصة الوطنية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز حوكمة القطاع الرياضي بأكمله، وتوفير خدمات ذكية، بما يسهم في تسهيل رحلة المتعامل عبر تقليص المستندات والاشتراطات غير الضرورية للحصول على الخدمة، وربط اللاعبين والجهات الرياضية معاً ضمن منظومة رقمية متكاملة، تشمل الأكاديميات، الاتحادات، الأندية، والمدارس، كما تعد المنصة الحاضنة الرقمية لعدد من المنصات والخدمات الأخرى من بينها منصة «لجنة المواهب»، التي تعمل على تتبع مسار الرياضيين من المراحل المبكرة حتى يصلوا إلى النخبة الاحترافية.

وتعد «مجالس المتعاملين» من الأدوات التنفيذية المبتكرة التي تعتمدها حكومة دولة الإمارات لتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، وتسعى وزارة الرياضة من خلال مجالس المتعاملين إلى توفير منصة مفتوحة لتبادل الرؤى ومناقشة التحديات، واستشراف الفرص التي تسهم في تطوير منظومة الخدمات الرياضية.

وفور انتهاء المجلس، بدأت فرق وزارة الرياضة المعنية بملفات تطوير الخدمات وتصفير البيروقراطية، دراسة التوصيات والمقترحات التي تم طرحها من قبل ممثلي الاتحادات، بهدف تصنيفها حسب الأولوية، وتطبيق الحلول الملائمة في أقرب وقت، سعياً إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى الشركاء والمتعاملين في القطاع.