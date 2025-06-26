دبي تستضيف فعاليات متنوعة في «صيفنا رياضي»

كشف مجلس دبي الرياضي عن مجموعة من الفعاليات الرياضية المتنوعة، ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»، التي تستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، وتقام في مختلف مناطق دبي.

وتتضمن المبادرة العديد من الفعاليات الجديدة والفريدة، التي تقام لأول مرة مثل سباق دواثلون الثلجي، وسباق الدراجات الهوائية الثابتة على الثلج، إضافة إلى عدة سباقات للجري داخل مراكز التسوق. وأكد مجلس دبي الرياضي أن مبادرة «صيفنا رياضي» تهدف إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين كل فئات المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات من المقيمين والزوار، وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الرياضية خلال فترة الصيف، وتعد خطوة مجتمعية رائدة لتعزيز جودة الحياة في دبي، وتؤكد مكانتها أكثر مدن العالم نشاطاً.

وتتنوع فعاليات مبادرة «صيفنا رياضي» بين الفعاليات الشاطئية والثلجية والبحرية والجبلية ورياضة المرأة وأصحاب الهمم، مروراً بالبطولات التنافسية، وانتهاء بالمعسكرات التدريبية والأنشطة الترفيهية، ما يجعل المبادرة منصة مجتمعية متكاملة تعكس رؤية دبي في أن تكون المدينة الأكثر نشاطاً في العالم.

وتعد المبادرة امتداداً لرؤية مجلس دبي الرياضي في جعل النشاط البدني جزءاً من الحياة اليومية لسكان الإمارة وزوارها. وتُقام الفعاليات وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم، كما ستشهد الأسابيع المقبلة الإعلان عن فعاليات إضافية تدرج تباعاً ضمن الجدول الرسمي.

ودعا المجلس جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة في هذه الفعاليات والاستفادة من هذه المبادرة الرائدة، والاستمتاع بفرص ممارسة النشاط البدني، خلال فصل الصيف.

وتحظى المبادرة بدعم العديد من المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، كما تقام الفعاليات والأنشطة، بالتعاون مع مؤسسات متخصصة في تنظيم البطولات المحلية والدولية، في صالات مجهزة مثل مجمع حمدان الرياضي، وعالم دبي للرياضة، ودانوب سبورتس، وسكي دبي، ومراكز رياضية متعددة الاستخدام.

ألعاب ثلجية

تستضيف قاعة «سكي دبي» في مول الإمارات باقة من الفعاليات المبتكرة، في مقدمتها تنظيم أول سباق دواثلون على الثلج في 29 يونيو الجاري، كما تشمل الفعاليات يوغا الثلج، المشي على الثلج، والتحديات المفتوحة، إلى جانب دروس اللياقة البدنية، وتُقام سباقات الدراجات الهوائية الثابتة «السبيننغ» المخصصة للسيدات والعائلات وسط الثلوج ضمن أجواء رياضية آمنة وتنظيم احترافي، ومسير السيدات على الثلج، وأنشطة التزلج لأصحاب الهمم، وبطولات التزلج على الجليد، ومسيرة المشي لكبار المواطنين ومعسكر التزلج.

فعاليات جبلية

وتشهد منطقة حتا عدداً من الفعاليات الرياضية الصيفية، التي تقام بدعم اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، والتي تتنوع بين الهايك الجبلي، والجري، والكاياك، واليوغا، والمشي الليلي، والدورات الرياضية داخل القاعات المكيفة.

الرياضات البحرية والمائية

تستضيف شواطئ جميرا والواجهة البحرية سلسلة من الفعاليات المائية مثل التجديف والكاياك والتزلج على الماء، حيث ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم المفتوح للرياضات المائية في شاطئ جميرا، الذي يتضمن ركوب الأمواج، والتجديف بالكاياك، كما ينظم بالتعاون مع نادي دبي للشراع والإبحار سلسلة سباقات الإبحار الصيفية، وغيرها العديد من الفعاليات البحرية، ويستضيف مجمع حمدان الرياضي عدة فعاليات، من أبرزها سباق أيرون ستار للتراياثلون الداخلي، ومهرجان اللقاءات العالمية، وأنشطة متعددة لكبار المواطنين.

الجري

وتقام ضمن المبادرة العديد من سباقات الجري داخل مراكز التسوق، حيث يقام سباق دبي هيلز مول 28 يونيو و13 يوليو، وسباق ابن بطوطة مول 13 يوليو، وسباق آر إكس مردف سيتي سنتر يوم 6 يوليو، وسباق مول الإمارات 3 أغسطس، وسباق وافي مول 10 أغسطس، وسباق دبي فستيفال سيتي مول 31 أغسطس، بالإضافة إلى العديد من سباقات الجري الداخلية الأخرى، التي تُنظم في بيئة مكيفة ومناسبة لكل الأعمار، ما يمنح هواة رياضة الجري تجربة رياضية ممتعة، خلال فترة الصيف.

برامج تدريبية

خصصت مبادرة «صيفنا رياضي» برامج تدريبية متنوعة مصممة لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها الفعاليات النسائية وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، حيث تنظم حصصاً لياقة للسيدات، وبطولتي كرة قدم وكرة سلة نسائية في عالم دانوب الرياضي وأكاديمية جام الرياضية، كما تنظم عدداً من الفعاليات والأنشطة البدنية المخصصة لكبار السن، بالإضافة إلى فعاليات موجهة لذوي الهمم، تتيح لهم المشاركة الفعلية في بيئة دامجة ومحفزة.

وتقام عدد من المعسكرات الصيفية الرياضية الموجهة للأطفال والناشئين، تشمل تدريبات في رياضات متعددة مثل السباحة، الجمباز، والتزلج، بإشراف مدربين معتمدين داخل منشآت رياضية متكاملة، حيث ينطلق مخيم الأطفال الصيفي 30 يونيو في عالم دبي للرياضة والمخيم الرياضي في عالم دانوب الرياضي اللذين يستمران حتى 22 أغسطس.

وتستضيف حلبة دبي للتزلج «جولة الماسترز العالمية لرياضة الكيرلنغ» 4 يوليو المقبل، وتقام بطولة ليلة القتال للملاكمة 4 يوليو في قاعة كرافتي فوكس بعقارات جميرا للغولف، وتقام بطولة المصارعة في وير هاوس فور 19 يوليو، إلى جانب مسابقات خاصة بالدراجات الهوائية والسكوترات في مضمار ميدان، ما يتيح للمشاركين ممارسة الرياضة في الهواء الطلق ضمن أجواء احترافية، وتقام أيضاً بطولتا كرة قدم وكرة سلة للرجال في كل من عالم دانوب الرياضي، وأكاديمية جام الرياضية.

وشهدت فعاليات الصيف تنظيم يوغا الثلج «سنوجا»، التي أقيمت في سكي دبي، وشارك فيها عدد كبير من السيدات وسط درجة حرارة 4 تحت الصفر، كما أقيمت مسابقات لياقة بدنية في مركز لونا الرياضي للسيدات، وأقيم تحدي كابايان لتنس الريشة، نادي وي ميت الرياضي، وبطولة التزلج الحر الجائزة الكبرى، سكي دبي.