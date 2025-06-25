مهدي عبدالرحيم رئيساً لحكام مونديال شطرنج السيدات



اختار الاتحاد الدولي للشطرنج، الحكم الدولي الإماراتي مهدي عبدالرحيم مستشار لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لرئاسة حكام كأس العالم للسيدات المقررة إقامتها في مدينة باتومي الجورجية، خلال الفترة من 5 إلى 29 يوليو المقبل، والتي تشارك فيها 107 لاعبات من بينهن 21 من حملة الألقاب الدولية وبطلات العالم.

ويأتي اختيار مهدي عبدالرحيم ليؤكد ثقة الاتحاد الدولي بالكوادر الإماراتية في إدارة الأحداث العالمية الكبيرة في اللعبة، وهو ما يمثل امتداداً للكوادر الإماراتية في الشطرنج في تولي المناصب الإدارية والفنية عالمياً وقارياً وعربياً.

ووجه الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم الشكر إلى الاتحاد الدولي برئاسة أركادي ديكوفرتش، على هذه الثقة، التي تؤكد قدرة الكوادر الإماراتية على إدارة البطولات العالمية مؤكداً أن اختيار رئيس لجنة الحكام في البطولات العالمية يكون عن طريق رئيس الاتحاد الدولي بينما اختيار بقية حكام البطولة يكون من لجنة الحكام بالاتحاد الدولي.

وأضاف المحاضر الدولي ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي للشطرنج إن هذه البطولة الخاصة بالسيدات تقام للمرة الثالثة، حيث أقيمت النسخة الأولى سوشي في روسيا 2021 وفي باكو 2023، وفخر أن أكون أول عربي يترأس لجنة الحكام في البطولة.

وسبق لمهدي عبدالرحيم رئاسة لجنة الحكام بعدد من البطولات العالمية منها بطولة العالم للشطرنج في النرويج وبطولة العالم الفردية للشطرنج المقامة في دبي ضمن فعاليات إكسبو 2020 بدبي، كأول عربي وآسيوي، وأول حكم غير أوروبي يدير هذه البطولة.

ووجه عبدالرحيم الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج برئاسة تريم مطر تريم على كل ما يقوم به من دعم للكوادر الإماراتية، على كافة المستويات.