برنامج ترصيص لسن الفطامين بميدان الذيد لسباقات الهجن

نظم نادي الشارقة لسباقات الهجن بالتعاون مع اتحاد الإمارات لسباقات الهجن ونادي دبي لسباقات الهجن صباح اليوم، برنامجاً لترصيص الهجن من فئة سن الفطامين، وذلك بميدان الذيد لسباقات الهجن، بحضور عبدالله محمد معضد بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن ومحمد عوض خصوني الكتبي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن وبحضور فريق عمل خاص بالترصيص من نادي دبي لسباقات الهجن.

تضمن البرنامج ترصيص أكثر من 450 مطية، حيث امتد العمل لأكثر من ساعتين مما يساهم هذا الترصيص في تسهيل عملية الترحيل والتنقل واختصار الوقت لأهل الهجن الذين أشادوا بهذه اللفتة الطيبة من نادي الشارقة ونادي دبي لسباقات الهجن ولجانه المختلفة الذين قدموا من الصباح الباكر لأداء هذا العمل الكبير، وقد أعرب الملاك عن تقديرهم وشكرهم لنادي دبي لتعاونه مع نادي الشارقة لإنجاز هذا العمل والجميع يستعد ومتفائل بموسم طيب.

وأثنى عبدالله محمد معضد بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن بالتعاون الكبير والمشهود الذي يقوم به نادي دبي لسباقات الهجن في خدمة ملاك الهجن في كل أنحاء الدولة.