خلفان بلهول: الاستثمار في المواهب أساس الارتقاء بالرياضة

أكد خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أن الاستثمار في المواهب في سنّ مبكرة أساس الارتقاء بالرياضة وعمودها الفقري، ولذلك فإن مجلس دبي الرياضي منح برنامج استقطاب المواهب أولوية مطلقة في عمله من خلال تنظيم دورة ألعاب مدارس دبي وإطلاق العديد من المبادرات التي تعكس هذا التوجه، موضحاً أن دورة ألعاب مدارس دبي، تأتي ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون الرياضة المدرسية القاعدة الأساسية للهرم الرياضي الصحيح.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في النسخة الخامسة من «دورة مايديا لألعاب مدارس دبي» أمس في دبي هيلز مول.

وقام بلهول بتكريم الأبطال في دورة ألعاب مدارس دبي، التي ينظمها المجلس سنوياً، بحضور غانم الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وعدد من رؤساء وأمناء سر والمديرين التنفيذيين في الاتحادات والأندية الرياضية.

وشدد بلهول على ضرورة أن يستثمر مجلس دبي الرياضي في آليات تأهيل هذه المواهب للاحتراف من خلال ربط الرياضة المجتمعية والمدرسية مع المسارات الاحترافية، وأنه في حال تم ذلك على أسس صحيحة وبدقة ستنجح دبي في تقديم رياضيين على مستوى عالٍ إلى رياضة الإمارات، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على مختلف الرياضات ومنها الأولمبية التي تتماشى مع فكر ورؤى المؤسسات الاتحادية سواء على مستوى الاتحادات الرياضية أو اللجنة الوطنية الأولمبية.

وقال: «إن الدورة تعد تأكيداً على أهمية ممارسة الرياضة بالنسبة للطلاب باعتبارها عنصراً جوهرياً في بناء الشخصية السليمة والصحة النفسية والجسدية، فضلاً عن دورها في اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية».

وأضاف: «يسعدنا اليوم أن نحتفل بنجاح تنظيم دورة ألعاب مدارس دبي التي تمثل إحدى الركائز الأساسية في سياسة مجلس دبي الرياضي لاكتشاف المواهب الرياضية، وتحقيق مستهدفات حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي لاستقطاب وتطوير المواهب في شتى المجالات، ومن بينها المجال الرياضي.

وأوضح بلهول أن الدورة شهدت مشاركة واسعة تجاوزت أربعة وثمانين ألف طالب وطالبة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، يمثلون 165 مدرسة حكومية وخاصة في دبي، تنافسوا في 22 رياضة على مدار تسعة أشهر، من أكتوبر 2024 حتى يونيو 2025.

وأشار إلى أن وصول تسعة آلاف رياضي ورياضية إلى الأدوار النهائية في رياضات أولمبية وغير أولمبية يمثل منصة حقيقية لدعم جهود اكتشاف وتطوير الموهوبين وتمنحهم الفرصة للتنافس في ما بينهم وإبراز قدراتهم في بيئة تنافسية مثالية.

واختتم بلهول تصريحه قائلًا: إن هذا الإقبال الكبير على المشاركة في الدورة يُوفر للأندية الرياضية والمتخصصين فرصة ذهبية لاختيار الموهوبين وضمهم إلى فرق الأندية وتأهيلهم للوصول إلى مستويات تنافسية رفيعة، بما يسهم في تعزيز قوة الفرق والمنتخبات الوطنية في مختلف الرياضات.

و تعد دورة ألعاب مدارس دبي أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية ومشروع صناعة الأبطال الرياضيين، وأقيمت منافساتها بالتعاون مع شركة إي أس أم الشريك التشغيلي للدورة، تحت رعاية شركة مايديا.

شهد الحفل تكريم أكثر من 300 طالب وطالبة من الرياضيين المتميزين الذين أبدعوا في مختلف البطولات، بعد أشهر من المنافسات القوية التي أسفرت عن تتويج الفائزين في فئتي المدارس الابتدائية والثانوية، حيث حصلت أكاديمية جيمس مودرن على المركز الأول في فئة المدارس الابتدائية وجاءت مدرسة جميرا الابتدائية في المركز الثاني ومدرسة دبي الإنجليزية في المركز الثالث، أما في فئة المدارس الثانوية فقد حصلت أكاديمية جيمس مودرن على المركز الأول وأكاديمية جيمس ولينجتون – الخيل على المركز الثاني، وأكاديمية جيمس ولينجتون – واحة السيليكون على المركز الثالث.

نمو متسارع

جاءت هذه الدورة لتؤكد النمو المتسارع الذي تشهده الرياضة المدرسية في دبي، حيث تنافس آلاف الطلاب والطالبات من المدارس الحكومية والخاصة في مجموعة واسعة من الألعاب الرياضية المتنوعة التي شملت: كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد، كرة الطاولة، التزلج على الجليد، الجمباز الإيقاعي، المبارزة، الجولف، منافسات رياضات أصحاب الهمم، التنس، السباحة، الريشة الطائرة، كريكت داخل القاعات، تسلق الجدار، كريكت في الملاعب المفتوحة، البادل، الشطرنج، الشطرنج عن بعد، الألعاب الإلكترونية، القوس والسهم، ألعاب قوى، كرة الشبكة (نت بول)، والكاراتيه، بالإضافة إلى تنظيم بطولة للمعلمين.

تطلعات مستقبلية

قال ماركو فوكالي، المدير التجاري لشركة إي إس إم الشريك المنظم للدورة: لقد كان موسم 2024-2025 استثنائياً بكل المقاييس، من حيث حجم المشاركة واللحظات الرياضية الرائعة التي شهدناها.

نحن فخورون بكل طالب ومدرب ومدرسة شاركوا في هذه الدورة، ونتطلع إلى توسيع هذه المنصة في المواسم المقبلة لتشمل المزيد من الطلاب وتوفر فرصاً أكبر للتنافس والنمو الرياضي.

وأضاف: ستعود دورة ألعاب مدارس دبي في الموسم المقبل بفعاليات وألعاب رياضية جديدة تهدف إلى تعزيز التنافس والتواصل وبناء قاعدة رياضية قوية وواعدة في إمارة دبي.