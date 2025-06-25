أبوظبي لرفع الأثقال يجدد الثقة بالمدرب باندو

جدد نادي أبوظبي لرفع الأثقال، برئاسة المهندس عيسى عمير المنصوري، الثقة بالموريشيوسي أفيناش باندو، المدير الفني للنادي، بعد النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية، وقيادته لإهداء المنتخب الوطني للرجال أول ميدالية ذهبية في البطولات العربية، عندما توج الثنائي عز الدين الغفير، ومؤيد النجار بـ 6 ذهبيات في البطولة العربية بالقاهرة في أكتوبر 2023، وفوز الغفير لإنجاز تاريخي آخر بتحقيق أول ميدالية للإمارات في البطولة الآسيوية، التي أقيمت في طشقند 2024.

كما أسهم باندو بقوة في تدشين شراكات للنادي لاختيار المواهب واستقطاب أكثر من 30 ناشئاً من مدرسة جرن يافور ببني ياس، عبر التعريف باللعبة، ثم إجراء الاختبارات، واختيار العناصر.

وأثنى المهندس عيسى عمير المنصوري، رئيس مجلس إدارة النادي، على الجهود الكبيرة، التي قام بها المدرب الموريشيوسي، مؤكداً أن تجديد الثقة به، واستمراره على رأس الجهاز الفني يعد من متطلبات المرحلة المقبلة، التي يسعى خلالها مجلس الإدارة لنشر اللعبة داخلياً، ومواصلة تحقيق الإنجازات على صعيد البطولات الخارجية.

وشكر المنصوري المدرب باندو وطاقمه الفني، وطالب الجهاز الفني والرباعين والرباعات بالمزيد من الجهد، خلال الفترة المقبلة.