«الشارقة الرياضي» يتوج الفائزين في «تحدي نجد المقصار»

توج مجلس الشارقة الرياضي الفائزين في «تحدي نجد المقصار» ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية المجتمعية السنوية التي شهدت حماساً كبيراً وسط 170 مشاركاً ومشاركة، واشتملت على رياضات التجديف بقوارب الكاياك لمسافة 500م، والدراجات الهوائية لمسافة 4، 9 كلم، والجري الجبلي لمسافة 2، 7 كلم.

شهد الفعالية وتوج الفائزين عبدالله سلطان الحمادي، عضو مجلس الإدارة، وسالم النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي الثقافي، والدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، وأمان عبدالله الحمادي، رئيس الاتصال المؤسسي ببلدية خورفكان، بحضور يوسف الحوسني، تنفيذي فعاليات بإدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس.

وفي التحدي الفردي للمواطنين رجال الأول محمد الجروان، والثاني سعيد الحمادي، والثالث عمر النقبي، وفئة الفرق في المركز الأول كل من طارق الزرعوني، وعبد الله المهيري، وعادل النعيمي، وفي المركز الثاني إبراهيم الرفاعي، ومحمد سليمان، وأحمد مجلي، وفي المركز الثالث يونس التميمي، وحسن التميمي، ومصطفى التميمي

وأشار الدكتور ياسر عمر الدوخي إلى أن إقامة الفعالية جاءت من واقع الحرص على تنوع مواقع إقامة الفعاليات الرياضية المجتمعية بمدن الإمارة والترويج للسياحة الرياضية، حيث تم اختيار هذا المعلم في الإمارة ضمن المعالم السياحية الجديدة، وهي قرية نجد المقصار، القرية الصغيرة الساحرة التي تعلو قمم الجبال لاستحضار عظمة وعراقة تاريخ خورفكان واستكشاف آثارها التاريخية التي تعود إلى 2000 عام قبل الميلاد، أو عندما تقيم في أحد منازلها التاريخية المذهلة المبنية من الطمي والحجارة التي يعود تاريخها لأكثر من مئة عام، وذلك بعد أن تم تحويلها إلى أماكن إقامة عصرية فاخرة، وعلى مسافة قصيرة سيراً على الأقدام، يمكنك الوصول إلى قمة الجبل، حيث يقع الحصن العلوي الذي كان يستخدم للدفاع عن القرية منذ نحو ثلاثة قرون.

وأثنى الدكتور الدوخي على الحماس الكبير الذي ظهر به المشاركون في الفعالية وأسهموا في نجاحها، وتقدم الدوخي بالشكر للجهات الراعية والداعمة، وهي هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير«شروق»، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، وبلدية خورفكان، وشرطة خورفكان، ونادي خورفكان الرياضي الثقافي، وشركة بيئة.