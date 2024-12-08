ختام دورة المستوى الثامن لأكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام IFBB في دبي

اختتمت في دبي، اليوم، فعاليات دورة المستوى الثامن لأكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام IFBB في دبي، بمشاركة نخبة من المدربين المتقدمين.

وتندرج الدورة ضمن خطة الأكاديمية للعام 2024، وأقيمت الدورة بإشراف رئيس الأكاديمية العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، وقدمها مدير الأكاديمية المحاضر الدولي المهندس وليد عبدالكريم والمحاضر الدولي سالم سعيد، وتضمنت الدورة التي استمرت ليومين محاضرات نظرية وتطبيقات عملية ركزت على عدد من المحاور العلمية المهمة، ومنها الفسيولوجيا العضلية، والأسس والمبادئ الحركية للتدريبات، ومبادئ وحلقات التدريب للمتقدمين، وإصابات الجهاز العضلي، والتوصيات العامة للوصاية في إصابات الجهاز الحركي ومحاضرات أخرى.

بدوره، بارك العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد رئيس الأكاديمية، للمدربين بمناسبة استكمالهم للمستوى الثامنة تمهيداً لتحضير رسالة الماجستير، مثمناً الروح الرياضية العالية خلال مشاركتهم في الدورات، متمنياً لهم حياة رياضية ناجحة في مجال عملهم، ومشدداً على أهمية الاستدامة الرياضية وتعزيز الجانبين العلمي والفني.