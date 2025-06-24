زويد سالمين: بناء الأجسام الإماراتية حققت مكاسب مميزة في بطولة آسيا



أكد زويد سالمين الزعابي المدير الفني لمنتخب الإمارات لبناء الأجسام، أن المكاسب الفنية والإدارية التي تحققت في بطولة آسيا، والتي تم تنظيمها في إمارة عجمان، بإشراف الاتحادين الإماراتي والدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، جاءت مميزة، وساهمت بإعطاء بناء الأجسام الإماراتية دفعة فنية مهمة للمستقبل، مثمناً نجاح اللجنة المنظمة للبطولة، ممثلة بدائرة التنمية السياحية في عجمان، من تعزيز الحضور الدولي لرياضة بناء الأجسام الإماراتية، وذلك من خلال تنظيم احترافي أبهر ضيوف الدولة، وإضافة هامة للبطولات الدولية التي سبق أن أشرف على تنظيمها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، موضحاً أن الحصاد الكبير للاعبي المنتخب الإمارات، والفوز بمعظم المراكز المتقدمة في البطولة، وتحقيق المركز الأول في الترتيب العام للرجال والماسترز، والثاني في اللياقة البدنية، يعد إنجازاً دولياً كبيراً، سيسهم بنقلة نوعية أكبر في المستقبل القريب.

وأشار الزعابي إلى أن لجنة المنتخبات في اتحاد الإمارات، ثمنت حصد لاعبي المنتخب 28 ميدالية ملونة، وهي بواقع 8 ذهبيات و10 فضيات ومثلها برونزيات، إضافة كأس بطل الأبطال في إحدى الفئات، ما يعد إنجازاً تاريخياً، قياساً بعدد الميداليات.