الإمارات جاهزة لاستضافة النسخة الثانية من بطولة الخليج للكريكيت

تستضيف الإمارات النسخة الثانية من بطولة الخليج للكريكيت، التي تقام منافساتها في دبي بداية من يوم الجمعة المقبل الموافق 13 ديسمبر الجاري، وحتى 21 من نفس الشهر، بمشاركة 6 منتخبات خليجية هي: الإمارات، البحرين، الكويت، عُمان السعودية، وقطر.

يشرف على البطولة مجلس الإمارات للكريكيت، بجانب المجلس الخليجي للعبة، بالتـعاون مع المجلس الدولي للكريكيت ICC، والتي تنظم كجزء من مبادرة الدوري الإماراتي للعبة T20لدعم نمو اللعبة على المستوى الخليجي.

وكانت النسخة الأولى من البطولة الخليجية نظمت لأول مرة العام الماضي في قطر وفاز بلقبها المنتخب العٌماني، في إطار حرص كافة الدول الخليجية على دعم مسيرة رياضة الكريكيت وتطورها على المستوى الخليجي، وكتلبية لاحتياجات المقيمين في هذه الدول خاصة من أبناء الجالية الآسيوية من محبي وعشاق اللعبة.

تتضمن البطولة ما مجموعه 16 مباراة تقام على مدار تسعة أيام بما في ذلك مباراة النهائي المقرر لها أن تقام يوم السبت 21 ديسمبر في استاد دبي الدولي للكريكيت ، والتي يعقبها مباشرة تتويج بطل النسخة الثانية والوصيف وكل نجوم البطولة.

من جانبه أكد زايد عباس عضو مجلس الإمارات للكريكيت، والمتحدث الرسمي باسم المجلس، اكتمال كافة التحضيرات الخاصة باستضافة الحدث بالشكل الذي يليق باسم الإمارات ومكانتها في مجال استضافة أهم وأقوى بطولات الكريكيت على مستوى العالم، وذكر أن منتخب الأمارات جاهز لخوض المنافسات البطولة، بهدف الفوز وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

معتبرا البطولة الخليجية من أهم المناسبات الرسمية التي تساهم في تطوير ونشر رياضة الكريكيت على مستوى الدول الخليجية التي تتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة من عشاق اللعبة من أبناء الجالية الآسيوية من المقيمين بها.

وتوقع نجاح كبير للنسخة المقبلة من البطولة التي رصد لها كافة الإمكانيات لضمان نجاحها، واضافتها إلى النجاح الذي حققته قطر خلال استضافتها لنسخة العام الماضي.