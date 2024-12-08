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رياضات اخرى

«طائرة بني ياس» يسترد صدارة الدوري بالفوز على الوحدة

من لقاء النصر وبني ياس
البيان
من لقاء النصر وبني ياس

إيهاب زهدي

استرد فريق بني ياس صدارة ترتيب الدوري العام للكرة الطائرة رجال، بالفوز على الوحدة 3 ـ 0 بنتائج أشواط 25 ـ 12 و25 ـ 15 و25 ـ 19، ورفع رصيده إلى 3 انتصارات و9 نقاط، بينما بقي الوحدة في المركز التاسع الأخير دون أي انتصار أو نقاط، في حين، احتل الجزيرة المركز الثاني بالفوز على حتا 3 ـ 1 بنتائج أشواط 18 ـ 25 و32 ـ 30 و25 ـ 19 و25 ـ 20، ليرفع رصيده إلى 3 انتصارات و9 نقاط، وبقي حتا في المركز السادس بانتصارين و4 نقاط.

وتراجع النصر إلى المركز الثالث بثلاثة انتصارات، بفوزه على شباب الأهلي 3 ـ 2، بعد مباراة مثيرة انتهت أشواطها 25 ـ 27 و27 ـ 25 و25 ـ 23 و22 ـ 25 و16 ـ 14 لمصلحة «العميد» الذي حصل على نقطتين من المباراة ليصل إلى 9 نقاط، بينما حصل «الفرسان» على نقطة واحدة، ليحتل المركز السابع بانتصار وحيد و4 نقاط.