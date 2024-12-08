«طائرة بني ياس» يسترد صدارة الدوري بالفوز على الوحدة

استرد فريق بني ياس صدارة ترتيب الدوري العام للكرة الطائرة رجال، بالفوز على الوحدة 3 ـ 0 بنتائج أشواط 25 ـ 12 و25 ـ 15 و25 ـ 19، ورفع رصيده إلى 3 انتصارات و9 نقاط، بينما بقي الوحدة في المركز التاسع الأخير دون أي انتصار أو نقاط، في حين، احتل الجزيرة المركز الثاني بالفوز على حتا 3 ـ 1 بنتائج أشواط 18 ـ 25 و32 ـ 30 و25 ـ 19 و25 ـ 20، ليرفع رصيده إلى 3 انتصارات و9 نقاط، وبقي حتا في المركز السادس بانتصارين و4 نقاط.

وتراجع النصر إلى المركز الثالث بثلاثة انتصارات، بفوزه على شباب الأهلي 3 ـ 2، بعد مباراة مثيرة انتهت أشواطها 25 ـ 27 و27 ـ 25 و25 ـ 23 و22 ـ 25 و16 ـ 14 لمصلحة «العميد» الذي حصل على نقطتين من المباراة ليصل إلى 9 نقاط، بينما حصل «الفرسان» على نقطة واحدة، ليحتل المركز السابع بانتصار وحيد و4 نقاط.