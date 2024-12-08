بطولة دبي الدولية للياقة البدنية الـ 12 تختتم اليوم

تختتم اليوم منافسات النسخة 12 من «بطولة دبي الدولية للياقة البدنية»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، وتشهد منافسات قوية بين نخبة الرياضيين، وأقوى المحترفين العالميين في اللياقة البدنية من الرجال والنساء، من مختلف قارات العالم، وتقام المنافسات النهائية في استاد سوق دبي الحرة للتنس.

ويشارك في البطولة هذا العام 108 رياضيين من 24 دولة من جميع قارات العالم، منهم أبطال أستراليا ونيوزيلندا، والبرازيل، وروسيا، والولايات المتحدة وكندا، والمغرب، ومن جميع أنحاء أوروبا، وتجمع البطولة الدولية 60 رياضياً من المحترفين، 30 من الرجال و30 من السيدات، يتنافسون على مجموع جوائز تصل إلى أكثر من 1.6 مليون درهم، فيما يشارك في البطولة الخليجية 48 رياضياً من 6 دول خليجية.

وكعادة البطولة في كل عام، تقام في عدة مناطق، لإبراز معالم ووجهات دبي السياحية الجديدة، حيث أقيمت منافسات اليوم الأول في أورا سكاي فيو، الذي يطل على نخلة جميرا بكاملها، ثم انتقل المشاركون للمنافسة في سباق الجري بالحديقة القرآنية بمنطقة الخوانيج، وفي اليوم الثاني تم تنظيم منافسات تحدي الحواجز في حي دبي للتصميم، وانتقل المشاركون أمس، السبت، إلى المنافسات النهائية في استاد سوق دبي الحرة للتنس بمنطقة القرهود.

ويشارك في البطولة هذا العالم البطلة المدافعة عن اللقب مرتين، البولندية كارين فري، التي تسعى لدخول التاريخ كأول رياضية تفوز باللقب ثلاث مرات متتالية، كما يشارك عدد من الأبطال من الرجال، منهم لوكا دوكيتش بطل بولندا، وموريتز فيبيج، اللذين يدخلان المنافسة كأبرز المرشحين للفوز بلقب هذا العام، ويسعى كلاهما لتحقيق أول لقب لهما في بطولة دبي للياقة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من أبطال ألمانيا، ونيوزيلاندا وإيطاليا.

كما تقام نهائيات بطولة الخليج للياقة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، ويشارك فيها 6 منتخبات من دول مجلس التعاون الخليجي، هي: الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، قطر، وعمان، ويتألف كل منتخب من 8 من أفضل الرياضيين في بلدهم، الذين يخوضون سلسلة من المنافسات، التي تهدف إلى تتويج الفريق الأكثر لياقة في الخليج.