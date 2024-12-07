النسخة الثانية لبطولة الخليج للكريكيت تنطلق 13 ديسمبر بدبي

تستضيف دولة الإمارات النسخة الثانية من بطولة الخليج للكريكيت من 13 حتى 21 ديسمر الجاري بمشاركة 6 منتخبات خليجية هي الإمارات و البحرين و الكويت و عُمان و السعودية وقطر.

يشرف على البطولة التي تقام في دبي مجلس الإمارات للكريكيت و المجلس الخليجي للعبة بالتعاون مع المجلس الدولي للكريكيت ،ويأتي تنظيمها

كجزء من مبادرة الدوري الإماراتي للعبة بهدف دعمها ونشرهاعلى المستوى الخليجي .

وكانت النسخة الأولى من البطولة نظمت لأول مرة العام الماضي في قطر وفاز بلقبها المنتخب العٌماني في إطار حرص دول مجلس التعاون على نشرها ، وأيضا تلبية لاحتياجات المقيمين في هذه الدول خاصة من أبناء الجالية الآسيوية من محبي وعشاق اللعبة.

و تتضمن البطولة 16 مباراة تقام على مدار 9 أيام بما في ذلك مباراة النهائي المقررة في 21 ديسمبر في استاد دبي الدولي للكريكيت يعقبها مباشرة تتويج بطل النسخة الثانية والوصيف وكل نجوم البطولة.

وأكد زايد عباس عضو مجلس الإمارات للكريكيت والمتحدث الرسمي باسم المجلس اكتمال كافة التحضيرات الخاصة باستضافة الحدث بالشكل الذي يليق باسم الإمارات ومكانتها في مجال استضافة أهم وأقوى بطولات الكريكيت على مستوى العالم ، مشيرا إلى أن منتخب الأمارات جاهز لخوض منافسات البطولة بهدف الفوز وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة .