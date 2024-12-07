عبد الله الشرقي يثمن فوز منتخب بناء الأجسام بـ5 ميداليات في «عربية البحرين»

هنأ الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، اللاعبين الفائزين في البطولة العربية التي أقيمت في مملكة البحرين واختتمت أول من أمس، وثمن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، جهود الجهازين الفني والإداري والتي أسهمت بتحقيق الفوز بالميداليات وتقديم مستويات مميزة، خصوصاً وأن البطولة الحالية جاءت متزامنة مع البطولة الخليجية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، داعياً اللاعبين لمواصلة الجاهزية الفنية تمهيداً للمشاركة في البطولات المقبلة.

وضمن نتائج البطولة، نجح لاعبو المنتخب الوطني في الفوز بخمس ميداليات ملونة «ثلاث ذهبيات وفضية وبرونزية»، إضافة إلى فوز اللاعب عدنان البلوشي بالميدالية الذهبية في فئة تحت 175 سنتمتراً ولقب بطل الأبطال في الكلاسيك بناء أجسام ونيله بطاقة احتراف، كما فاز اللاعب يوسف الحمادي بذهبية الكلاسيك بناء أجسام في الطول 170 سنتمتراً، إضافة إلى فوزه أيضاً بذهبية وزن 70 كيلوغراماً في منافسات بناء الأجسام، وحقق اللاعب خالد بخيت الميدالية الفضية لوزن 85 كيلوغراماً بناء الأجسام، بينما نال اللاعب يوسف حسن برونزية الفيزيك لطول تحت 176 سنتمتراً.

من جهته، عبر اللاعب عدنان البلوشي عن فخره بدعم منتخب الإمارات بإنجازات مميزة، معبراً عن سعادته للفوز ببطل الأبطال واصفاً فوزه بذهبيتين متتاليتين في البطولتين الخليجية والعربية خلال أيام قليلة بأنه إنجاز، مثمناً دعم اتحاد بناء الأجسام والأسرة الرياضية وعائلته للدعم الذي مهد لتحقيق هذه الإنجازات.