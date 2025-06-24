«الشارقة للشطرنج» يشارك في بطولة النجوم بموسكو و«عربية المغرب»

عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، اجتماعه الدوري بحضور أعضاء مجلس الإدارة، حيث رحب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء المجلس، ووجه الشكر للجميع على جهودهم خلال الفترة الماضية.

وبارك مجلس الإدارة خلال الاجتماع اختيار 3 لاعبين من النادي من أصل 5 لاعبين من رياضة الشطرنج ضمن منصة لجنة المواهب التي أطلقتها وزارة الرياضة مؤخراً، تحت مظلة لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، وهم صقر عيسى خميس وراشد حسين الحمادي وسافين سافار.

واعتمد الاجتماع المشاركة في بطولة «نجوم الشطرنج» التي ستقام في موسكو خلال الفترة 25 يونيو الجاري إلى 1 يوليو المقبل ويترأس الوفد عمران النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة، بجانب ولتر أرينسيبيا مدرب الفريق، و4 لاعبين هم: صقر عيسى، راشد الحمادي، محمد المعيني، عبدالرحمن آل علي.

كما اعتمد الاجتماع مشاركة النادي في البطولة العربية للفئات العمرية بالمغرب خلال الفترة من 20 إلى 28 يوليو المقبل، ويترأس الوفد خليفة المزروعي عضو مجلس الإدارة، ويشارك النادي بـ12 لاعباً ويرافقهم 3 مدربين.

واطلع المجلس على ترتيبات المعسكر الخاص بإعداد الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن خلال الشهر المقبل، ويشارك سالم في مهرجان بييل للشطرنج في سويسرا، والمخصص للاعبي الفئة الأولى.

كما يشارك سالم في بطولة غراند سويس في أوزبكستان، واطلع مجلس الإدارة على آخر تحضيرات اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي «عطلتنا غير» والتي يشارك النادي في فعالياتها سنوياً.

ووجه الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة النادي، الشكر إلى جميع أعضاء المجلس على ما قدموه طوال الفترة الماضية والمساهمة بشكل فعال في البطولات والفعاليات التي ينظمها النادي والتي كان آخرها بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج.

مؤكداً أن النجاحات التي يحققها النادي سواء على مستوى النتائج أو التنظيم للبطولات بمثابة مسؤولية كبيرة في مواصلة هذه النجاحات وزيادة الإنجازات وندرك أن الجميع يعمل بشعار الفريق الواحد وهو سر نجاح المنظومة بشكل عام.

وأضاف: النادي سيشارك في الفترة المقبلة بعدد من البطولات الخارجية سواء على المستوى الدولي أو العربي ونأمل أن نحقق المطلوب من هذه المشاركة، خاصة أن النادي يحظى بدعم كبير من مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي ولابد أن يترجم هذا الدعم بمزيد من الإنجازات وهو ما نعمل عليه داخل مجلس الإدارة ومع الأجهزة الفنية والإدارية.