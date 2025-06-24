قرعة تصفيات آسيا لكرة الصالات الخميس المقبل

يكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد غدٍ الخميس، عن ملامح مشوار المنتخبات في تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات «إندونيسيا 2026»، وذلك خلال حفل سحب القرعة الرسمي المقرر في الساعة الثالثة مساءً بتوقيت كوالالمبور، بمقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية.

وأكدت 31 دولة من بينها الإمارات مشاركتها في النسخة الحادية عشرة من التصفيات، التي ستُقام بنظام الدوري المجمع خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر المقبل؛ حيث سيتم توزيع المنتخبات على 8 مجموعات، تضم سبع منها 4 منتخبات، بينما تضم المجموعة الثامنة 3 منتخبات فقط.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، أن 16 منتخباً سيشاركون في نهائيات البطولة، من بينها إندونيسيا التي تأهلت تلقائياً بصفتها الدولة المستضيفة، فيما يلتحق بها أبطال المجموعات الثماني، إضافة إلى أفضل سبعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

وتشهد التصفيات لأول مرة مشاركة منتخبي بنغلاديش وباكستان، في حين تسعى منتخبات إيران، واليابان، وتايلاند، وأوزبكستان إلى الحفاظ على سجلها المثالي بالمشاركة في جميع نسخ البطولة منذ انطلاقتها.